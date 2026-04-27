«До первых симптомов»: Россиянам рассказали, как наследственность влияет на качество жизни

27 апреля 2026, 12:05

Врач Коталевская: наследственность нужно проверять не только во время болезни

Мы привыкли думать, что здоровье зависит от экологии, питания или образа жизни. Но есть фактор, который незримо присутствует в жизни каждого из нас с первой минуты зачатия, — наследственность. Наши гены — это не просто «калька» с чертами лица бабушки, а сложный паспорт здоровья. Иногда «поломка» всего в одном участке ДНК может привести к тяжелому заболеванию, а иногда — не проявить себя десятилетиями.





Кандидат медицинских наук, заведующая центром по лечению редких заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Юлия Коталевская в беседе с «Радио 1» заявила, что поводом для визита к специалисту может стать не только явная болезнь, но и обычное планирование беременности.





«Если в семье нет наследственной патологии, любой человек может обследоваться на носительство. Чаще всего это делают при планировании деторождения. Первый шаг — консультация генетика, анализ родословной. А дальше уже решаем: обследоваться до беременности или уже во время неё», — рассказала она.

«Если ребёнок здоров, родителям просто не звонят. Если он попадает в группу риска, проводят дополнительные тесты. При подтверждении диагноза малыша сразу направляют к профильным специалистам и назначают лечение», — объяснила Юлия Коталевская.