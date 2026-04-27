Врач рассказала, как быстро успокоить плачущего грудного ребенка
Каждый из родителей неоднократно сталкивался с задачей успокоить плачущего грудного ребенка. Есть несколько способов быстро это сделать. Об этом сообщила «Газете.Ru» главный врач детской городской поликлиники №133 Дина Русинова.
В первую очередь нужно понять, почему ребенок плачет. У младенцев плач может быть вызван несколькими причинами: физическим дискомфортом, например, мокрым подгузником, эмоциональным стрессом из-за недостатка внимания взрослых или проблемами со здоровьем.
Если подозрения на болезнь отсутствуют, следует устранить источник дискомфорта: сменить подгузник, согреть или переодеть ребенка, обнять его. Если это не помогает, возьмите малыша на руки и уложите его так, чтобы он лежал на левой стороне вашего тела. Эта позиция стимулирует пищеварение и помогает ему слышать биение вашего сердца, что успокаивает его. Поглаживание спины также способствует его комфорту, отметила медик.
Младенческая колика — одна из самых частых причин плача у младенцев. В таких случаях помогает тепло вашего тела.
Можно мягко прижать живот ребенка к своему животу или груди, как вам удобнее. Тепло снимает спазмы и боль. Массаж также эффективен: мягко поглаживая живот по часовой стрелке круговыми движениями, вы стимулируете отхождение газов и уменьшаете колики. Ношение на руках животом вниз, покачивание, теплая ванна или пеленание также могут помочь, добавила Русинова.
Если продолжительный плач сопровождается повышением температуры, рвотой, нарушениями сна или отказом от еды, необходимо обратиться к врачу. Также консультация специалиста требуется, если у ребенка часто меняются настроение и он не может успокоиться в течение 20-30 минут.
