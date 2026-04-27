Приморские врачи провели сложную операцию и спасли пациенту зрение
Хирурги достали из глаза местного жителя металлическую щетинку длиной около 0,5 см и сохранили пациенту зрение. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Приморского края.
Посторонний предмет попал в глаз мужчине, когда тот работал со шлифовальной щеткой. Ее фрагмент проник вглубь тканей. В ведомстве подчеркнули, что если бы инородное тело сместилось еще на несколько миллиметров, пациент мог лишиться зрения.
Специалисты аккуратно удалили металлическую щетинку и ушили повреждение. После этого мужчине назначили курс лечения для профилактики воспаления.
Ранее в Брянске хирург оставил салфетку в брюшной полости пациентки после операции. Позже женщина скончалась.
