Приморские врачи провели сложную операцию и спасли пациенту зрение

Приморские врачи извлекли из глаза пациента металлическую щетинку
Хирурги достали из глаза местного жителя металлическую щетинку длиной около 0,5 см и сохранили пациенту зрение. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Приморского края.



Посторонний предмет попал в глаз мужчине, когда тот работал со шлифовальной щеткой. Ее фрагмент проник вглубь тканей. В ведомстве подчеркнули, что если бы инородное тело сместилось еще на несколько миллиметров, пациент мог лишиться зрения.

Специалисты аккуратно удалили металлическую щетинку и ушили повреждение. После этого мужчине назначили курс лечения для профилактики воспаления.

Ранее в Брянске хирург оставил салфетку в брюшной полости пациентки после операции. Позже женщина скончалась.

Александр Огарёв

