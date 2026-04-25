Врач-инфекционист рассказал о рисках употребления некипяченой водопроводной воды
Пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно, поскольку вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Специалист отмечает, что вирусы гепатита A, ротавирусы и норовирусы могут быть потенциальными источниками заражения. Они передаются через загрязненную воду фекально-оральным путем и способны вызывать серьезные кишечные инфекции и поражение печени. Важно помнить, что даже при нормальных бактериологических показателях воды она может быть небезопасна с точки зрения вирусной инфекции.
Гепатит A часто становится причиной «водных» вспышек заболеваний. Вирус отличается высокой устойчивостью во внешней среде и активизируется при употреблении некачественной воды, особенно в районах с проблемами в канализации и водоочистке. Хотя заболевание редко переходит в хроническую стадию, оно может протекать тяжело и требовать длительного восстановления функций печени, подчеркивает эксперт.
Врач также обращает внимание на ротавирусную и норовирусную инфекции, которые являются одними из самых частых причин острых гастроэнтеритов, особенно среди детей. Эти вирусы вызывают диарею, рвоту, лихорадку и быстрое обезвоживание, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей.
По мнению Неронова, безопасность водопроводной воды зависит от качества водоподготовки и состояния водопроводных сетей в конкретном регионе. Даже при эффективной системе водоочистки полностью исключить риск заражения невозможно, особенно в случае аварий или нарушений санитарных норм.
Для уменьшения риска заражения инфекционист рекомендует кипятить воду, использовать сертифицированные фильтры, применять ультрафиолетовую обработку или централизованное хлорирование. Он также советует соблюдать основные правила гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи и учитывать состояние здоровья уязвимых групп населения.
