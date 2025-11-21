«До юго-восточного направления»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве и Подмосковье сильных осадков не будет
Ноябрь подходит к концу, а, значит, нужно доставать теплые вещи и готовиться к заморозкам. Как скоро они придут в Москву и область?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осень медленно теряет свои права, и температура воздуха до начала декабря будет кривой.
«Эта кривая все время танцует около нулевой отметки. Будут небольшие колебания температуры. В понедельник ночью ожидается минус, а днем снова плюс», — сказал он.
По словам синоптика, осадки находятся в твердой фазе, то есть могут переходить из дождя в жидкий снег.
«Начнется все со снега и отрицательной температуры, закончится дождем и плюсом. Сильных осадков не будет на выходных, а вот в понедельник они придут. При этом завоет ветер от северо-западного до юго-восточного направления», — объяснил Шувалов.