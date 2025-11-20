Улицы Новосибирска превратились в каток

20 ноября 2025, 18:13

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Новосибирске обострилась проблема с гололёдом. Местные жители жалуются, что улицы города покрыты коркой льда.





По данным Om1 Новосибирск, ситуацию с обледенением заметили на остановке у станции метро «Березовая роща».





«Тротуар, ведущий от станции метрополитена к остановке общественного транспорта, был покрыт плотной коркой льда. При этом следов песка или реагентов на льду видно не было», — говорится в материале издания.

«Там может получиться ситуация, когда всё начнётся со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня — дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет», — сказал синоптик.