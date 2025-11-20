Достижения.рф

Улицы Новосибирска превратились в каток

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Новосибирске обострилась проблема с гололёдом. Местные жители жалуются, что улицы города покрыты коркой льда.



По данным Om1 Новосибирск, ситуацию с обледенением заметили на остановке у станции метро «Березовая роща».

«Тротуар, ведущий от станции метрополитена к остановке общественного транспорта, был покрыт плотной коркой льда. При этом следов песка или реагентов на льду видно не было», — говорится в материале издания.

Тем временем городские власти усиленно пытаются справиться с обледенением дорог и тротуаров.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, дорожные службы усилили ручную уборку тротуаров, остановок и лестниц в тех местах, куда не может добраться техника. Он подчеркнул, что работы ведутся во всех районах города.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал на понедельник, 24 ноября, ледяной дождь в Москве.

«Там может получиться ситуация, когда всё начнётся со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня — дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет», — сказал синоптик.

Он уточнил, что на сегодняшний день пока существуют разночтения в прогнозах на понедельник.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0