Зима накрыла почти всю территорию России

21 ноября 2025, 02:51

Вильфанд: 90% территории России находится под снегом

Фото: istockphoto / VvoeVale

К настоящему моменту снег покрыл около 90 % территории России, что свидетельствует о полноценном приходе зимы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.





По словам специалиста, в северной половине страны ожидается потепление. Однако даже с учётом предстоящего таяния снега в отдельных регионах доля заснеженных территорий сократится лишь до 87 %.



«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал Вильфанд.