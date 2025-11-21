Зима накрыла почти всю территорию России
Вильфанд: 90% территории России находится под снегом
К настоящему моменту снег покрыл около 90 % территории России, что свидетельствует о полноценном приходе зимы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам специалиста, в северной половине страны ожидается потепление. Однако даже с учётом предстоящего таяния снега в отдельных регионах доля заснеженных территорий сократится лишь до 87 %.
«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал Вильфанд.Синоптик уточнил, что под снегом находится весь Северо‑Западный федеральный округ. Кроме того, значительная часть осадков выпала на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. При этом синоптик отметил, что к концу недели практически весь Приволжский федеральный округ освободится от снежного покрова.