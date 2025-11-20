Москвичам рассказали о погоде до конца недели

20 ноября 2025, 13:08

Синоптик Позднякова: На этой неделе столицу ждёт осенне-зимняя погода

Фото: iStock/Julia Klueva

До конца недели погода в столичном регионе будет похожа как на осеннюю, так и на зимнюю. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, 20 ноября в Москве установится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ночью в Москве столбики термометров покажут в Москве порядка –1... –3 °С, а по области до –5 °С.





«Дневная температура 0...+2 °С, ветер будет довольно слабый. 21 и 22 ноября не исключены небольшие осадки — они действительно будут небольшие, скорее моросящего плана», — добавила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 00:00 22 ноября. На дорогах местами гололедица. Местами в утренние часы 21 ноября ожидается гололед», — говорится в материале.