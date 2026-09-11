«Добирают кальций»: Диетолог рассказала, чем американская диетология отличается от российской

11 сентября 2026, 14:04

Диетолог Павлюк: американцы после каждого приема пищи пьют стакан молока

Фото: iStock/Florence and Joseph McGinn

То, что мы едим и пьём каждый день, редко осознаётся как результат культурных традиций — а между тем именно они незаметно определяют наш рацион и даже статистику потребления. За привычными продуктами и блюдами стоят разные пищевые уклады: одни народы веками воспроизводят их как часть повседневного ритуала, другие относятся к тому же куда скромнее. Порой такие различия касаются вещей, которые кажутся полностью «своими», — от того, чем принято заканчивать трапезу, до напитков и блюд, которые мы давно считаем частью собственной кухни, хотя на самом деле они пришли извне.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» отметила, что в США принято заканчивать любую трапезу стаканом молока, а в России к молочным продуктам относятся скромнее.





«В американской диетологии это прямо традиция какая-то, особенно у детей и у подростков, что вполне прагматично. Они так якобы добирают кальций. А у нас примерно один стакан молочного продукта в день, То есть намного меньше», — сказала она.

«Тот же популярный кофе "Латте" пришел оттуда. И, возможно, тренды, связанные с тем, что в греческий йогурт добавляют селедку и другие неожиданные продукты, тоже оттуда», — предположила диетолог.