«Добирают кальций»: Диетолог рассказала, чем американская диетология отличается от российской
То, что мы едим и пьём каждый день, редко осознаётся как результат культурных традиций — а между тем именно они незаметно определяют наш рацион и даже статистику потребления. За привычными продуктами и блюдами стоят разные пищевые уклады: одни народы веками воспроизводят их как часть повседневного ритуала, другие относятся к тому же куда скромнее. Порой такие различия касаются вещей, которые кажутся полностью «своими», — от того, чем принято заканчивать трапезу, до напитков и блюд, которые мы давно считаем частью собственной кухни, хотя на самом деле они пришли извне.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» отметила, что в США принято заканчивать любую трапезу стаканом молока, а в России к молочным продуктам относятся скромнее.
«В американской диетологии это прямо традиция какая-то, особенно у детей и у подростков, что вполне прагматично. Они так якобы добирают кальций. А у нас примерно один стакан молочного продукта в день, То есть намного меньше», — сказала она.
По словам эксперта, получается, американцы потребляют около 750 граммов молочных продуктов в день, а россияне — порядка 400. При этом в России один молочный продукт можно заменить на творог или сыр.
«Тот же популярный кофе "Латте" пришел оттуда. И, возможно, тренды, связанные с тем, что в греческий йогурт добавляют селедку и другие неожиданные продукты, тоже оттуда», — предположила диетолог.