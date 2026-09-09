«Едва умещается»: Диетолог оценила похудение звезды «Ворониных» Станислава Дужникова
Диетолог Соломатина: Метод похудения Дужникова с порциями в ладонь эффективен
Исполнитель роли Лени в сериале «Воронины» Станислав Дужников поделился секретами трансформации фигуры. Об этом стало известно 9 сентября.
Артист заявил, что ему удалось избавиться от 100 лишних килограммов без операций и пластической хирургии. Ключевым элементом его метода стало сокращение порций вдвое — теперь объем пищи, который он потребляет за один прием, не превышает размеров его ладони. Врач-диетолог Елена Соломатина подтвердила эффективность такого подхода, пишет Общественная Служба Новостей.
«Актер признался, что ест все, что едва умещается в его ладони. Это довольно небольшая порция. И этот способ позволяет осознанно контролировать объем пищи, которую вы употребляете, и не переедать. То есть так можно полноценный обед разделить на два приема. Это экономно и полезно», — произнесла собеседница.Однако для достижения наилучших результатов эксперт рекомендует дополнять диету физическими нагрузками и соблюдением водного баланса. Это, по словам Соломатиной, позволит избежать обвисания кожи после резкого снижения веса. Диетолог также подчеркнула важность закрепления полученных результатов.