«Едва умещается»: Диетолог оценила похудение звезды «Ворониных» Станислава Дужникова

09 сентября 2026, 21:24

Диетолог Соломатина: Метод похудения Дужникова с порциями в ладонь эффективен

Станислав Дужников (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Исполнитель роли Лени в сериале «Воронины» Станислав Дужников поделился секретами трансформации фигуры. Об этом стало известно 9 сентября.





Артист заявил, что ему удалось избавиться от 100 лишних килограммов без операций и пластической хирургии. Ключевым элементом его метода стало сокращение порций вдвое — теперь объем пищи, который он потребляет за один прием, не превышает размеров его ладони. Врач-диетолог Елена Соломатина подтвердила эффективность такого подхода, пишет Общественная Служба Новостей.



