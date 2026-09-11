«Жёсткая отсечка»: Диетолог развеял миф о безопасности кофе перед сном

11 сентября 2026, 11:04

Диетолог Бобровский: кофе нежелательно пить менее чем за 6-8 часов до сна

Фото: Istock/Vitaliy_ph

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что кофе нежелательно пить менее чем за 6-8 часов до сна. По его словам, тонизирующий эффект напитка может негативно повлиять на ночной отдых.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что мнение о безопасности чашки напитка за пару часов до отбоя — это миф.

«Люди понимают, что на ночь пить вроде бы нельзя, и могут выпить в 18:00-19:00. Считается, что это не так поздно. А вот и нет. Дело в том, что период полувыведения кофеина в среднем составляет около пяти-шести часов, у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Получается, чашка кофе, выпитая в 16:00, к полуночи всё ещё может «работать». Поэтому в отношении кофеина нужно ставить жёсткую отсечку — 6-8 часов до сна», — отметил Бобровский.