«Селёдка с йогуртом»: Диетолог развеяла популярный миф о сочетаемости продуктов

10 сентября 2026, 17:19

Диетолог Павлюк: селёдку с йогуртом есть можно

Фото: iStock/Szakaly

В соцсетях набирает популярность странный тренд — спортсмены добавляют в греческий йогурт сельдь, шпроты или скумбрию, чтобы добрать белок. Насколько молочное сочетается с соленым, или чем это чревато?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что ничего страшного с желудком при таком сочетании не произойдет, если организм полностью здоров.





«Если человек полностью здоров, у него хорошая переносимость и молока и солёной рыбы, то всё будет нормально. Традиционно солёную рыбу в российской диетологии разрешают примерно раз в неделю для относительно здорового человека — граммов 100», — сказала она.

«Большое количество солёной рыбы, безусловно, нежелательно. Всё зависит от того, сколько добавляют, потому что может возникнуть избыток соли в рационе. Запрета на сочетание молочки с рыбой нет в диетологии. Для здорового человека ничего не будет. Единственное — йогурт может испортиться быстрее от добавления солёной рыбы», — объяснила Павлюк.