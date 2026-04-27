Дочь, которую скрывали, убитая горем Погодина, скорбящий Якубович: как прошли похороны ведущего программы «Человек и закона» Алексея Пиманова
Родные и близкие простились с талантливым российским журналистом и телеведущим Алексеем Пимановым. Проводить его в последний путь пришли сотни людей.
Последний путь легенды отечественного ТВНа Троекуровском кладбище вынесли из траурного зала тело Алексея Пиманова. Его смерть стала трагической неожиданностью. Ведущий программы «Человек и закон» скоропостижно скончался от инфаркта 23 апреля, ему было было всего 64 года. Поклонники и коллеги с трудом переносили утрату — многие из них принимали участие в церемонии, выражая скорбь и соболезнования родным. Алексея запомнили как талантливого артиста, раскрывающего сложные характеры и роли на сцене и телеэкране.
Похороны прошли с уважением и лёгкой грустью, а горькая новость снова напомнила о том, как краток и хрупок наш жизненный путь. За последние годы Пиманов стал одним из ярких представителей современного театра и кино, оставив после себя множество запоминающихся ролей и благодарных поклонников.
«Очень многие тут могут сказать, что у них вырвали кусок сердца. Мы замечательно дружили. В сущности, каждому из нас приходила в голову мысль: через сколько дней, месяцев, лет дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы со мной поговорить. Вот на этот вопрос сегодня ответим. Нет слов, это такая потеря. Спасибо, что ты был», — отметил Леонид Якубович.На прощание с Алексеем Пимановым доставили венок от президента Владимира Путина, а также цветы от премьер-министра Мишустина, министра обороны Белоусова и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В числе гостей на похоронах также были известные общественные и культурные деятели: председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, продюсер Виктор Дробыш, представитель Минобороны Игорь Конашенков, пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко, певица Слава, телеведущая Елена Малышева, музыкант Александр Маршал, а также руководитель Первого канала Константин Эрнст.
Последней на панихиде выступила вдова продюсера и народная артистка России Ольга Погодина. Она не смогла скрыть слёз и расплакалась у гроба мужа. 49-летняя актриса рассказала, что воспитывает маленькую дочь.