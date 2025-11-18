18 ноября 2025, 16:01

Евгений Меньшов (Фото: скриншот д/ф ««Песня года» Евгения Меньшова. Пусть говорят»)

Евгений Меньшов навсегда остался в памяти миллионов телезрителей как эталонный ведущий легендарной «Песни года» — утонченный, обаятельный и безупречный джентльмен эфира. О жизни артиста, полной творческих побед и личных трагедий, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало пути Евгения Меньшова Лицо «Песни года» и успехи в кино Личная жизнь: три брака и тяжелая потеря Последние годы артиста, болезнь и уход



Начало пути Евгения Меньшова

Лицо «Песни года» и успехи в кино

Ангелина Вовк и Евгений Меньшов (Фото: скриншот д/ф «Прощание. Евгений Меньшов» ТК «ТВЦ»)



Личная жизнь: три брака и тяжелая потеря

«Да, мы очень долго прожили — 18 лет. Что случилось? Я влюбился в Ларису. И ушёл из шикарной трёхкомнатной квартиры, можно сказать, с одним портфелем. Рубашка, зубная щётка... Ну, как водится. Всё объяснил. И пришёл к ней в коммунальную квартиру, в комнатку — заново строить жизнь», — делился артист в интервью корреспондентам MK.ru.



Лариса Борушко (Фото: скриншот д/ф «Прощание. Евгений Меньшов» ТК «ТВЦ»)



«Ларисе казалось, что, когда много работы, не стоит отвлекаться на врачей. Она была очень убедительной, талантливой, органичной актрисой с породистой красотой. И вдруг ужасный диагноз: рак шейки матки. Врачи развели руками. Это на первой стадии такой недуг вылечивается практически на 100%, а у неё всё было гораздо хуже. Но мы боролись до последнего. Я отсылал анализы в Израиль, но оттуда ответили: „Мы её так же лечили бы, как и в России“. Но я до последнего надеялся на чудо», — признавался Меньшов изданию StarHit.ru.

Евгений Меньшов и Ольга Грозная (Фото: скриншот д/ф «Прощание. Евгений Меньшов» ТК «ТВЦ»)



Последние годы артиста, болезнь и уход