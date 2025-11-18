Тяжелая болезнь, последние годы в хосписе и похороны в закрытом гробу: Как жил и умирал ведущий «Песни года» Евгений Меньшов
Евгений Меньшов навсегда остался в памяти миллионов телезрителей как эталонный ведущий легендарной «Песни года» — утонченный, обаятельный и безупречный джентльмен эфира. О жизни артиста, полной творческих побед и личных трагедий, читайте в материале «Радио 1».
Начало пути Евгения МеньшоваЕвгений Александрович Меньшов родился 19 ноября 1947 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) и вырос в простой семье работников знаменитого автозавода (ГАЗ). Родители видели его продолжателем семейного дела, но судьба распорядилась иначе.
С детства его манила не техника, а сцена. Евгений записался в драматический кружок, где проводил все свободное время. Параллельно проявился и его спортивный талант. В юности Меньшов занимал позицию перспективного вратаря в горьковской футбольной команде «Волга» и даже считался многообещающим голкипером. Однако страсть к искусству перевесила, и после 8-го класса он, вопреки ожиданиям семьи, поступил в Горьковское театральное училище.
Его талант был очевиден педагогам. Директор училища Виталий Лепский, известный тем, что открыл миру Евгения Евстигнеева и Людмилу Хитяеву, посоветовал одаренному выпускнику ехать покорять Москву. Меньшов прислушался к совету и в 1971 году успешно окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.
Лицо «Песни года» и успехи в киноНесмотря на глубокую привязанность к театру, подлинная народная известность пришла к Меньшову благодаря телевидению. В 1988 году ему, уже состоявшемуся драматическому актеру, предложили стать ведущим главного музыкального шоу страны — «Песни года» в паре с уже известной телеведущей Ангелиной Вовк. Их дуэт сначала был непростым. Вовк, опытный диктор, строго относилась к новичку и делала ему замечания прямо на сцене. Однако со временем между ними возникла потрясающая химия, и их творческий союз продлился 18 лет, став символом передачи для нескольких поколений зрителей.
Параллельно с работой на телевидении Меньшов построил успешную карьеру в кино, снявшись более чем в 30 фильмах. Прорывом для него стала главная роль слесаря Кирилла Воробьева в мелодраме «Мелодия на два голоса» (1980), после которой его буквально завалили письмами восторженные поклонницы. В его фильмографии также значатся картины «Тревоги первых птиц», «Где ты, любовь?», «Сто первый», «Комбаты» и «Александровский сад».
Личная жизнь: три брака и тяжелая потеряЕвгений Меньшов был женат трижды. Первый его брак с актрисой Натальей Селиверстовой, однокурсницей по Школе-студии МХАТ, продлился 18 лет. Детей в этом союзе не было. Уходя к новой возлюбленной, Меньшов оставил первой жене всё нажитое имущество.
«Да, мы очень долго прожили — 18 лет. Что случилось? Я влюбился в Ларису. И ушёл из шикарной трёхкомнатной квартиры, можно сказать, с одним портфелем. Рубашка, зубная щётка... Ну, как водится. Всё объяснил. И пришёл к ней в коммунальную квартиру, в комнатку — заново строить жизнь», — делился артист в интервью корреспондентам MK.ru.Второй брак с актрисой Ларисой Борушко стал для Меньшова самым счастливым и одновременно самым трагичным. Они познакомились в Театре имени Гоголя и, несмотря на трудные бытовые условия, были очень счастливы. В этом браке родился единственный сын Меньшова — Александр, который впоследствии стал стоматологом. В 2006 году, после многолетней борьбы с раком, Лариса скончалась в возрасте 43 лет. Её смерть стала тяжелейшим ударом для артиста.
«Ларисе казалось, что, когда много работы, не стоит отвлекаться на врачей. Она была очень убедительной, талантливой, органичной актрисой с породистой красотой. И вдруг ужасный диагноз: рак шейки матки. Врачи развели руками. Это на первой стадии такой недуг вылечивается практически на 100%, а у неё всё было гораздо хуже. Но мы боролись до последнего. Я отсылал анализы в Израиль, но оттуда ответили: „Мы её так же лечили бы, как и в России“. Но я до последнего надеялся на чудо», — признавался Меньшов изданию StarHit.ru.
Третий брак Владимира Меньшова с Ольгой Грозной стал для него спасением после утраты второй супруги. Ольга была моложе телеведущего на 18 лет, но это не помешало их семейному счастью. В 2007 году пара официально зарегистрировала свои отношения. Меньшов относился к дочери Ольги, Олесе, как к родной, а его жена сумела найти общий язык с единственным сыном мужа, Александром. Они прожили вместе восемь лет, вплоть до кончины актера. По некоторым сведениям, после смерти Меньшова Ольга покинула Россию вместе с дочерью.
Последние годы артиста, болезнь и уходПоследние годы жизни Евгения Меньшова были омрачены тяжелой и продолжительной болезнью. Еще в октябре 2014 года он был экстренно госпитализирован с серьезными проблемами с почками. Состояние здоровья артиста неуклонно ухудшалось.
Согласно ряду источников, свои последние дни он провел в хосписе, куда его поместила супруга Ольга, чтобы обеспечить постоянный профессиональный уход. 19 мая 2015 года, на 68-м году жизни, сердце народного артиста остановилось. Официальной причиной смерти стала продолжительная болезнь, связанная с онкологическим заболеванием и отказом почек.
Похороны прошли скромно, без громких церемоний и звездной толпы. По воле самого Меньшова, его хоронили в закрытом гробу. Как сообщалось, он не хотел, чтобы его запомнили изможденным и неузнаваемым после тяжелой болезни. 22 мая 2015 года Евгения Александровича Меньшова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На памятнике, по его же просьбе, нет звания «артист» — только имя, фамилия и даты жизни.