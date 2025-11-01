«Тяжело очень»: в Москве простились с Романом Поповым. Кто пришел на похороны, как прошла церемония и что сказали родные актеры

01 ноября 2025, 15:47

Роман Попов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В Москве 1 ноября состоялось прощание с актёром Романом Поповым, известным по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист ушёл из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Проститься с ним пришли коллеги, друзья, поклонники и семья. Подробнее расскажет «Радио 1».





Содержание Где прошло прощание с Романом Поповым «Он боролся до последнего»: воспоминания коллег «Он не жаловался ни на что»: слова Гарика Харламова и Сергея Бурунова Болезнь и последние месяцы жизни Поддержка семьи и последние слова матери

Где прошло прощание с Романом Поповым

Церемония прощания с актером Романом Поповым (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)



«Он боролся до последнего»: воспоминания коллег

«Ромка боролся с болезнью до самого последнего дня. Мы с ним виделись полтора месяца назад, я приезжал его проведать. Он шутил, строил планы и думал, что будем делать дальше. Не было ощущения, что человек каким-то образом прощается», — сказал он.

«Рома всегда ко всем относился с уважением, обращался по имени-отчеству, независимо от возраста человека. Меня это сначала удивляло, а потом стало подкупать. Подумал, какая классная черта, сразу же располагает к себе. Рома был очень добрым. Рядом с ним растворяешься в его атмосфере, даже не думаешь, что есть что-то вокруг плохое», — поделился артист.

Роман Попов (фото: Instagram* / romapopoff)



«Он не жаловался ни на что»: слова Гарика Харламова и Сергея Бурунова

«К сожалению, не удалось с ним увидеться. Я был на связи с его супругой. Рома уже был в той стадии, когда… было тяжело. Я хотел приехать, но не смог. Мне и супруга сказала, что это будет нелегко. Я бы не смог… Тяжело очень, извините…» — сказал актер.

Жена актера Романа Попова Юлия с дочерью (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

«Я тоже разговаривал с супругой, помогали. Но, к сожалению, есть такие болезни, которые не вылечишь. Я узнал о том, что он серьезно болен, честно говоря, недавно. Потому что он никогда не жаловался вообще ни на что» — делился Гарик Харламов.

Болезнь и последние месяцы жизни

Роман Попов с женой (фото: Instagram* / romapopoff)



Поддержка семьи и последние слова матери