«Тяжело очень»: в Москве простились с Романом Поповым. Кто пришел на похороны, как прошла церемония и что сказали родные актеры

Роман Попов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В Москве 1 ноября состоялось прощание с актёром Романом Поповым, известным по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист ушёл из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Проститься с ним пришли коллеги, друзья, поклонники и семья. Подробнее расскажет «Радио 1».



Где прошло прощание с Романом Поповым

Церемония прощания с Романом Поповым прошла в Центральной клинической больнице № 1 Управления делами Президента РФ. После неё состоится отпевание, на котором будут присутствовать только самые близкие — семья артиста просила журналистов воздержаться от посещения.

К 10:00 у входа в здание появился первый венок, а уже к 10:30 прибыла семья актёра — мама Светлана Эдуардовна, супруга Юлия, сын Фёдор и дочери Елизавета и Марта.

Проводить актёра в последний путь пришли коллеги и друзья: шоумены Оганес Григорян и Олег Верещагин, актёры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич, а также представители землячества Марий Эл в Москве — региона, где прошло детство Попова.

Церемония прощания с актером Романом Поповым (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)
Известно, что тело актёра будет кремировано: часть праха захоронят на Троекуровском кладбище в Москве, а другую планируют развеять над Чёрным морем — ​это было желание самого актера.

«Он боролся до последнего»: воспоминания коллег

Шоумен Оганес Григорян, с которым Попов вместе создавал творческий дуэт «20:14» и выступал в шоу Comedy Баттл и Comedy Club, рассказал, что артист до последнего сохранял силу духа. По его словам, Попов боролся с болезнью до самого последнего дня, продолжал шутить и строить планы. Григорян вспоминал, что за полтора месяца до смерти приезжал к нему — и не ощущал, что друг прощается с жизнью.

«Ромка боролся с болезнью до самого последнего дня. Мы с ним виделись полтора месяца назад, я приезжал его проведать. Он шутил, строил планы и думал, что будем делать дальше. Не было ощущения, что человек каким-то образом прощается», — сказал он.
Актёр и юморист Олег Верещагин подчеркнул, что Попов был человеком редкой доброты: даже когда сам нуждался в поддержке, продолжал заботиться о других. Верещагин отметил, что недавно отмечал день рождения и впервые не получил поздравления от друга — Роману уже было тяжело.

«Рома всегда ко всем относился с уважением, обращался по имени-отчеству, независимо от возраста человека. Меня это сначала удивляло, а потом стало подкупать. Подумал, какая классная черта, сразу же располагает к себе. Рома был очень добрым. Рядом с ним растворяешься в его атмосфере, даже не думаешь, что есть что-то вокруг плохое», — поделился артист.
Певец Роман Архипов рассказал, что последний раз виделся с Поповым около года назад. Тогда актёр с юмором говорил о своём заболевании и верил, что полностью победил болезнь. По словам Архипова, врачи долго не могли определить точную природу редкой формы рака, из-за чего лечение осложнилось. Несмотря на диагноз, Попов не терял чувства юмора и силы духа.

Роман Попов (фото: Instagram* / romapopoff)
О мужестве Попова также рассказал его близкий друг, бывший солист группы «Корни» Александр Асташенок. Он подчеркнул, что актёр никогда не позволял себе думать о поражении и сохранял бодрость духа до конца. Друзья приезжали к нему, шутили, пели песни — никто не хотел верить в худшее. Асташенок отметил, что Романа всегда окружали близкие, особенно мать, с которой он поддерживал тесную связь.

«Он не жаловался ни на что»: слова Гарика Харламова и Сергея Бурунова

Проститься с артистом пришли его напарник по сериалу «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов и актер, резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Бурунов рассказал, что хотел навестить Попова в последние дни, но не смог, поскольку состояние актёра уже было тяжёлым. По словам артиста, говорить о потере было крайне тяжело.

«К сожалению, не удалось с ним увидеться. Я был на связи с его супругой. Рома уже был в той стадии, когда… было тяжело. Я хотел приехать, но не смог. Мне и супруга сказала, что это будет нелегко. Я бы не смог… Тяжело очень, извините…» — сказал актер.
Жена актера Романа Попова Юлия с дочерью (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)
Он подчеркнул, что Попов никогда не позволял себе жаловаться, даже когда болезнь отнимала силы. Бурунов вспомнил, как на съёмках сериала дежурила скорая помощь, но Попов неизменно оставался на площадке и продолжал работать.

Харламов также рассказал, что поддерживал связь с супругой Романа. По его словам, Попов никогда не жаловался, даже когда ему было трудно.

«Я тоже разговаривал с супругой, помогали. Но, к сожалению, есть такие болезни, которые не вылечишь. Я узнал о том, что он серьезно болен, честно говоря, недавно. Потому что он никогда не жаловался вообще ни на что» — делился Гарик Харламов.

Болезнь и последние месяцы жизни

Как рассказала близкая подруга семьи Екатерина, рецидив заболевания произошёл в конце мая. У артиста диагностировали агрессивную форму рака мозга, неоперабельную из-за множества очагов. Она отметила, что семь лет назад Попову уже удаляли опухоль — тогда врачи в Москве и Германии подтвердили её операбельность.

Роман Попов с женой (фото: Instagram* / romapopoff)
В 2019 году артист перенёс операцию в Германии, после которой последовала химиотерапия. Диагноз — астроцитома третьей степени злокачественности. После операции Попов проходил регулярные обследования и жил полноценной жизнью, пока весной 2025 года болезнь не вернулась.

Новый рецидив оказался значительно опаснее, и врачи признали операцию невозможной. Несмотря на тяжёлый прогноз, артист прошёл курс химиотерапии и таргетного лечения, но состояние ухудшилось.

Поддержка семьи и последние слова матери

Прощание с актёром стало тяжёлым испытанием для его родных. На церемонии присутствовали мама Светлана Эдуардовна, супруга Юлия и их дети.

Мама артиста в своей прощальной речи говорила о сыне с болью и гордостью, отметив, что душа Романа сама выбрала момент ухода, и она принимает этот выбор.
Дайана Хусинова

