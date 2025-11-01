«Тяжело очень»: в Москве простились с Романом Поповым. Кто пришел на похороны, как прошла церемония и что сказали родные актеры
В Москве 1 ноября состоялось прощание с актёром Романом Поповым, известным по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист ушёл из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Проститься с ним пришли коллеги, друзья, поклонники и семья. Подробнее расскажет «Радио 1».
Где прошло прощание с Романом ПоповымЦеремония прощания с Романом Поповым прошла в Центральной клинической больнице № 1 Управления делами Президента РФ. После неё состоится отпевание, на котором будут присутствовать только самые близкие — семья артиста просила журналистов воздержаться от посещения.
К 10:00 у входа в здание появился первый венок, а уже к 10:30 прибыла семья актёра — мама Светлана Эдуардовна, супруга Юлия, сын Фёдор и дочери Елизавета и Марта.
Проводить актёра в последний путь пришли коллеги и друзья: шоумены Оганес Григорян и Олег Верещагин, актёры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич, а также представители землячества Марий Эл в Москве — региона, где прошло детство Попова.
Известно, что тело актёра будет кремировано: часть праха захоронят на Троекуровском кладбище в Москве, а другую планируют развеять над Чёрным морем — это было желание самого актера.
«Он боролся до последнего»: воспоминания коллегШоумен Оганес Григорян, с которым Попов вместе создавал творческий дуэт «20:14» и выступал в шоу Comedy Баттл и Comedy Club, рассказал, что артист до последнего сохранял силу духа. По его словам, Попов боролся с болезнью до самого последнего дня, продолжал шутить и строить планы. Григорян вспоминал, что за полтора месяца до смерти приезжал к нему — и не ощущал, что друг прощается с жизнью.
«Ромка боролся с болезнью до самого последнего дня. Мы с ним виделись полтора месяца назад, я приезжал его проведать. Он шутил, строил планы и думал, что будем делать дальше. Не было ощущения, что человек каким-то образом прощается», — сказал он.Актёр и юморист Олег Верещагин подчеркнул, что Попов был человеком редкой доброты: даже когда сам нуждался в поддержке, продолжал заботиться о других. Верещагин отметил, что недавно отмечал день рождения и впервые не получил поздравления от друга — Роману уже было тяжело.
«Рома всегда ко всем относился с уважением, обращался по имени-отчеству, независимо от возраста человека. Меня это сначала удивляло, а потом стало подкупать. Подумал, какая классная черта, сразу же располагает к себе. Рома был очень добрым. Рядом с ним растворяешься в его атмосфере, даже не думаешь, что есть что-то вокруг плохое», — поделился артист.Певец Роман Архипов рассказал, что последний раз виделся с Поповым около года назад. Тогда актёр с юмором говорил о своём заболевании и верил, что полностью победил болезнь. По словам Архипова, врачи долго не могли определить точную природу редкой формы рака, из-за чего лечение осложнилось. Несмотря на диагноз, Попов не терял чувства юмора и силы духа.
О мужестве Попова также рассказал его близкий друг, бывший солист группы «Корни» Александр Асташенок. Он подчеркнул, что актёр никогда не позволял себе думать о поражении и сохранял бодрость духа до конца. Друзья приезжали к нему, шутили, пели песни — никто не хотел верить в худшее. Асташенок отметил, что Романа всегда окружали близкие, особенно мать, с которой он поддерживал тесную связь.
«Он не жаловался ни на что»: слова Гарика Харламова и Сергея БуруноваПроститься с артистом пришли его напарник по сериалу «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов и актер, резидент Comedy Club Гарик Харламов.
Бурунов рассказал, что хотел навестить Попова в последние дни, но не смог, поскольку состояние актёра уже было тяжёлым. По словам артиста, говорить о потере было крайне тяжело.
«К сожалению, не удалось с ним увидеться. Я был на связи с его супругой. Рома уже был в той стадии, когда… было тяжело. Я хотел приехать, но не смог. Мне и супруга сказала, что это будет нелегко. Я бы не смог… Тяжело очень, извините…» — сказал актер.Он подчеркнул, что Попов никогда не позволял себе жаловаться, даже когда болезнь отнимала силы. Бурунов вспомнил, как на съёмках сериала дежурила скорая помощь, но Попов неизменно оставался на площадке и продолжал работать.
Харламов также рассказал, что поддерживал связь с супругой Романа. По его словам, Попов никогда не жаловался, даже когда ему было трудно.
«Я тоже разговаривал с супругой, помогали. Но, к сожалению, есть такие болезни, которые не вылечишь. Я узнал о том, что он серьезно болен, честно говоря, недавно. Потому что он никогда не жаловался вообще ни на что» — делился Гарик Харламов.
Болезнь и последние месяцы жизниКак рассказала близкая подруга семьи Екатерина, рецидив заболевания произошёл в конце мая. У артиста диагностировали агрессивную форму рака мозга, неоперабельную из-за множества очагов. Она отметила, что семь лет назад Попову уже удаляли опухоль — тогда врачи в Москве и Германии подтвердили её операбельность.
В 2019 году артист перенёс операцию в Германии, после которой последовала химиотерапия. Диагноз — астроцитома третьей степени злокачественности. После операции Попов проходил регулярные обследования и жил полноценной жизнью, пока весной 2025 года болезнь не вернулась.
Новый рецидив оказался значительно опаснее, и врачи признали операцию невозможной. Несмотря на тяжёлый прогноз, артист прошёл курс химиотерапии и таргетного лечения, но состояние ухудшилось.
Поддержка семьи и последние слова материПрощание с актёром стало тяжёлым испытанием для его родных. На церемонии присутствовали мама Светлана Эдуардовна, супруга Юлия и их дети.
Мама артиста в своей прощальной речи говорила о сыне с болью и гордостью, отметив, что душа Романа сама выбрала момент ухода, и она принимает этот выбор.