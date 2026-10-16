«Дофаминовая петля»: Голубев — о том, от чего у собак формируется зависимость
Кинолог Голубев: у собаки бывает поведенческая зависимость
Оказывается, у наших собак тоже со временем могут развиваться зависимости. Хотя природа пагубных пристрастий будет серьезно отличаться от человеческой – у наших четвероногих друзей чаще встречается так называемая поведенческая зависимость.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что обычно зависимости ассоциируются у нас с курением, алкоголем и химическими веществами.
«У собак все-таки это встречается крайне редко, поскольку, как правило, рацион питомцев строго контролируется, а достать самостоятельно опасные вещества и пристраститься к ним они практически не могут. Однако чисто в теории подобное возможно. А вот поведенческие зависимости – история довольно частая», — сказал он.
Возможна ли в теории зависимость от веществ у собак?
Наиболее часто у собак встречается привыкание к медицинским препаратам. В сложных случаях, когда питомцу дают, например, сильные обезболивающие, при резком прекращении введения лекарства возникает синдром отмены.
Что касается никотина, алкоголя, психостимуляторов, в теории животные тоже могут на них «подсесть». Однако подобное случается крайне редко: случайно попробованная доза того или иного вещества может попросту привести сразу к летальному исходу. Маловероятно, но возможно развитие зависимости из-за пассивного курения. То есть, чисто биологически всё это возможно, но на практике – случай редкий.
Что такое поведенческая зависимость?
Совсем другая история с так называемой поведенческой зависимостью, которая возникает в результате «дофаминовой петли». Самый простой классический пример – зависимость собаки от игрушки. Она не может с ней расстаться, играет самостоятельно, игнорируя усталость. Иногда демонстрирует доминантное поведение – садки, либо перевозбуждение в игре. Причины разные: иногда это банально скука, недостаток физической, умственной активности. А иногда в основе причин – состояние, похожее на компульсивное поведение. Аналогично может формироваться навязчивое стремление к конкретным лакомствам, которое внешне напоминает зависимость – по аналогии с тем, как люди не могут перестать есть сладкое. Питомцу нравится запах, структура еды, вкус (хотя он важен для животных в меньшей мере), и он не может остановиться есть, даже получив достаточно. Но тут важно просто ограничивать собаку.
Как действовать?
Помощь в разных случаях будет отличаться. Если вы подозреваете у собаки зависимость от лекарств или веществ, немедленно обратитесь к ветеринару. Если питомец зависим от игрушки, можно попробовать разнообразить досуг, предложить побольше новых игр, качественно гулять, чтобы собака уставала. В случае, когда есть подозрение на подобие компульсивного поведения, аналогично может потребоваться помощь ветеринарного врача. Возможно, что одной только коррекцией поведения здесь не обойтись – специалист предложит вспомогательные медицинские средства. Также важно понимать, что у собак любая зависимость – это всегда результат действий человека: либо лечение без контроля, либо жестокое обращение, либо случайное отравление, либо игнорирование потребностей животного в активности, несоблюдение режима дня.