«Дофаминовая петля»: Голубев — о том, от чего у собак формируется зависимость

16 октября 2026, 12:58

Кинолог Голубев: у собаки бывает поведенческая зависимость

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Оказывается, у наших собак тоже со временем могут развиваться зависимости. Хотя природа пагубных пристрастий будет серьезно отличаться от человеческой – у наших четвероногих друзей чаще встречается так называемая поведенческая зависимость.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что обычно зависимости ассоциируются у нас с курением, алкоголем и химическими веществами.





«У собак все-таки это встречается крайне редко, поскольку, как правило, рацион питомцев строго контролируется, а достать самостоятельно опасные вещества и пристраститься к ним они практически не могут. Однако чисто в теории подобное возможно. А вот поведенческие зависимости – история довольно частая», — сказал он.

Возможна ли в теории зависимость от веществ у собак?

Что такое поведенческая зависимость?

Как действовать?