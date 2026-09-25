«Осенняя хандра»: Кинолог рассказал, почему у собаки меняется поведение в холода

25 сентября 2026, 11:53

Кинолог Голубев: у собаки меняется поведение в холода из-за температурного стресса

Фото: iStock/dobric

При первых же похолоданиях многие собаководы отмечают, как меняется поведение их питомцев. Иногда температурные колебания могут быть даже незначительными, но этого уже достаточно, чтобы питомец начал себя вести иначе. Важно понимать, что изменения могут быть как абсолютно нормальным явлением, так и сигналом тревоги.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что изменение поведения собаки в холодное время года – это не каприз, не смена характера и даже не всегда осенняя хандра, а чаще объективная физиологическая реакция на температурный стресс.







Варианты нормы



Тревожные признаки



Деструктивное поведение





Помощь собаке

«Пересмотрите по необходимости рацион. Если собака гуляет активно, в холода можно слегка увеличить порцию еды или добавить жиры, но только по согласованию с ветеринарным врачом. Если ваш питомец, напротив, осенью стал менее активен, такая коррекция приведет лишь к набору лишнего веса», – поделился Голубев.