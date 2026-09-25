«Осенняя хандра»: Кинолог рассказал, почему у собаки меняется поведение в холода
Кинолог Голубев: у собаки меняется поведение в холода из-за температурного стресса
При первых же похолоданиях многие собаководы отмечают, как меняется поведение их питомцев. Иногда температурные колебания могут быть даже незначительными, но этого уже достаточно, чтобы питомец начал себя вести иначе. Важно понимать, что изменения могут быть как абсолютно нормальным явлением, так и сигналом тревоги.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что изменение поведения собаки в холодное время года – это не каприз, не смена характера и даже не всегда осенняя хандра, а чаще объективная физиологическая реакция на температурный стресс.
Варианты нормы
С похолоданием собаки переходят в энергосберегающий режим. Чтобы согреться, организм тратит много калорий. Животные инстинктивно снижают физическую активность, чтобы не тратить лишнюю энергию, при этом могут требовать больше еды. Даже самая активная собака осенью может хотеть чаще сворачиваться клубочком и побольше лежать, чтобы снизить теплоотдачу. Маленькие и короткошерстные породы с наступлением первых холодов могут чаще дрожать – это рефлекторный механизм согревания мышц, который является нормой для этих собак. Важно не допустить переохлаждения и вовремя утеплять питомцев по необходимости.
Тревожные признаки
Наиболее частый тревожный сигнал, появляющийся в холода, – болезненная реакция на прикосновения. Если питомцу неприятно, когда вы его трогаете, гладите, необходимо провериться у ветеринара. Возможно, температура обостряет заболевания суставов. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если питомец пожилой. Следите также за реакцией на улице. Все породы очень разные. Малыши и короткошерстные могут уже плохо переносить даже температуру +10°C. Если дрожь сильная, питомец поджимает лапы, проявляет сильное беспокойство, просится на руки, наблюдаются бледные или синюшные десны – скорее всего, это не просто каприз, а животное правда замерзает.
Деструктивное поведение
Осенью выходы на улицу нередко сокращаются. Либо выйти на активную прогулку мешают погодные условия. Если у собаки, особенно активной породы, накапливается энергия, осенью может наблюдаться деструктивное поведение (порча вещей, лай без причины). Наблюдаются приступы внезапного хаотичного бега (зумисы), чтобы выплеснуть энергию, после чего питомец может завалиться спать.
Ориентируйтесь на породные особенности. Собак, с трудом переносящих холод, нужно вовремя утеплять. Запаситесь свитерами, дождевиками на сезон. В особенно холодные и сырые дни компенсируйте недостаток прогулок интеллектуальными играми дома. Они утомляют иногда не меньше. Касательно выхода на улицу, можно сократить время, но нужно увеличить интенсивность.
Помощь собаке
«Пересмотрите по необходимости рацион. Если собака гуляет активно, в холода можно слегка увеличить порцию еды или добавить жиры, но только по согласованию с ветеринарным врачом. Если ваш питомец, напротив, осенью стал менее активен, такая коррекция приведет лишь к набору лишнего веса», – поделился Голубев.