«Резкий стресс»: Кинолог рассказал, как защитить питомца после смерти хозяина

02 октября 2026, 13:34

Кинолог Голубев: защитить питомца после смерти хозяина можно юридически

Фото: IStock/Ekaterina Vakhrusheva

К сожалению, жизненные обстоятельства складываются порой самым разным образом. Бывают сложные ситуации, когда хозяин понимает, что уйдёт раньше своего питомца. Помимо всей трагедии прощания, встаёт разумный вопрос: как сложится судьба собаки после смерти человека? Любящий хозяин всегда стремится заранее позаботиться о четвероногом друге. С чего начать?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что сложность в этом вопросе заключается в имуществе.





«По закону, животные являются имуществом, а не наследниками. Вы не можете переписать на собаку квартиру, положить деньги на её счёт. Но можете юридически обязать конкретного человека позаботиться о ней», — сказал он.

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