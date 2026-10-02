«Резкий стресс»: Кинолог рассказал, как защитить питомца после смерти хозяина
Кинолог Голубев: защитить питомца после смерти хозяина можно юридически
К сожалению, жизненные обстоятельства складываются порой самым разным образом. Бывают сложные ситуации, когда хозяин понимает, что уйдёт раньше своего питомца. Помимо всей трагедии прощания, встаёт разумный вопрос: как сложится судьба собаки после смерти человека? Любящий хозяин всегда стремится заранее позаботиться о четвероногом друге. С чего начать?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что сложность в этом вопросе заключается в имуществе.
«По закону, животные являются имуществом, а не наследниками. Вы не можете переписать на собаку квартиру, положить деньги на её счёт. Но можете юридически обязать конкретного человека позаботиться о ней», — сказал он.
Устное соглашение
Самый простой способ, не требующий никаких дополнительных манипуляций, – обратиться к ближайшему родственнику или другу, которому вы полностью доверяете. Если в семье помимо вас есть супруг или супруга, дети, которых собака тоже воспринимает как своих хозяев, это самый оптимальный вариант. Расставание не будет столь трагичным для питомца. Он останется с близкими ему людьми, которые смогут позаботиться. Если о собаке обещают заботиться близкие, которых питомец знает недостаточно хорошо, болезненным, но полезным моментом будет решение приучить собаку к новому человеку заранее. Начать приводить его в гости, давать ему время адаптироваться. Постепенно оставлять на передержку на день-два. Так резкая смена хозяина не вызовет у животного сильнейший стресс.
Юридические инструменты
Сложностью устного соглашения является тот момент, что вы всецело полагаетесь на порядочность выбранного человека. Если вы не столь близки с выбранным будущим хозяином или хотите быть в большей уверенности, что вашему питомцу ничего не грозит, он не окажется однажды на улице, – существуют юридические инструменты. Самый простой, но тоже не очень надёжный шаг – прямое завещание, где вы указываете нового владельца собаки. Однако без дополнительных условий опекун не несёт юридической ответственности за качество ухода. Совсем иначе работает завещательное возложение – вы можете прямо прописать обязанность наследника содержать ваше животное, обеспечивать ему уход и ветеринарную помощь. Если он этого не делает, заинтересованные лица могут обратиться в суд.
Наконец, существует вариант завещательного отказа. Он позволяет передать наследнику ценное имущество с условием, что тот обязуется выделять сумму на содержание собаки. Это создаёт для человека материальный стимул выполнить вашу последнюю волю.
Конкретные шаги
- Выберите лицо и обсудите всё с ним заранее. Не стоит создавать ситуацию, когда опекунство становится для кого-то внезапным сюрпризом.
- Оформите завещание с завещательным возложением или отказом, в котором прямо укажете, какие средства и из какого имущества выделяются на содержание питомца.
- Назначьте душеприказчика (исполнителя завещания). Это человек или юрист, который будет контролировать, как наследник исполняет вашу волю по содержанию животного.
- Соберите «папку питомца» заранее: от ветеринарного паспорта и договора о приобретении до контактов ветеринарных врачей, списка болезней, аллергических реакций, важных рекомендаций и тому подобного.
По словам кинолога, подготовка к прощанию заранее может причинить дополнительную боль. Но зато она поможет избежать хаоса, когда расставание будет неизбежным. И самое важное в этом вопросе, конечно, не только юридическая подстраховка. Но и личное доверие к человеку, которому вы передаёте питомца.