«Дофаминовая яма»: Психолог рассказала, как скандинавская ходьба лечит психику

30 июня 2026, 12:32

Психолог Сальникова: скандинавская ходьба положительно влияет на гормоны

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Международное исследование показало, что скандинавская ходьба оказалась отличным средством против депрессии. По мнению специалистов, эффект появляется достаточно быстро, уже после пяти недель регулярных «хождений» всего лишь два раза в неделю по одному часу.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что главная ценность скандинавской ходьбы и любой регулярной нагрузки — даже не в мышцах, а в химии нашего мозга.



«Скандинавская ходьба — это физическая нагрузка, которая активизирует мышцы и кровь, что влияет на наши гормоны в первую очередь. Такой вид спорта важен для головы, потому что гормональная система — фундамент нашей психики. Мы привыкли искать причину плохого настроения в мыслях, но это часто лишь следствие биохимии», — сказала она.

«Любая умеренная, но регулярная физическая нагрузка работает как качели, заставляя гормоны балансировать. Скандинавская ходьба здесь уникальна тем, что дает аэробную нагрузку на свежем воздухе и работу рук с сопротивлением, что вдвойне прокачивает кровоток и выброс гормонов счастья (эндорфинов и серотонина)», — отметила психолог.

«Один раз в неделю не считается регулярным. Три раза в неделю — это уже что-то. Регулярный спорт всегда точно влияет хорошо на наше физическое и психическое здоровье. То есть скандинавская ходьба работает не как таблетка "выпил и полегчало", а как накопительный эффект. Она учит организм не скатываться в резкую дофаминовую яму», — резюмировала собеседница.