«Дофаминовая яма»: Психолог рассказала, как скандинавская ходьба лечит психику
Психолог Сальникова: скандинавская ходьба положительно влияет на гормоны
Международное исследование показало, что скандинавская ходьба оказалась отличным средством против депрессии. По мнению специалистов, эффект появляется достаточно быстро, уже после пяти недель регулярных «хождений» всего лишь два раза в неделю по одному часу.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что главная ценность скандинавской ходьбы и любой регулярной нагрузки — даже не в мышцах, а в химии нашего мозга.
«Скандинавская ходьба — это физическая нагрузка, которая активизирует мышцы и кровь, что влияет на наши гормоны в первую очередь. Такой вид спорта важен для головы, потому что гормональная система — фундамент нашей психики. Мы привыкли искать причину плохого настроения в мыслях, но это часто лишь следствие биохимии», — сказала она.
Она объяснила, что дофамин (гормон мотивации и удовольствия) — падает, когда мы «залипаем» в телефоне или лежим на диване. А кортизол (гормон стресса) — зашкаливает от неподвижности.
«Любая умеренная, но регулярная физическая нагрузка работает как качели, заставляя гормоны балансировать. Скандинавская ходьба здесь уникальна тем, что дает аэробную нагрузку на свежем воздухе и работу рук с сопротивлением, что вдвойне прокачивает кровоток и выброс гормонов счастья (эндорфинов и серотонина)», — отметила психолог.
По словам Cальниковой, самое важное здесь — регулярность.
«Один раз в неделю не считается регулярным. Три раза в неделю — это уже что-то. Регулярный спорт всегда точно влияет хорошо на наше физическое и психическое здоровье. То есть скандинавская ходьба работает не как таблетка "выпил и полегчало", а как накопительный эффект. Она учит организм не скатываться в резкую дофаминовую яму», — резюмировала собеседница.