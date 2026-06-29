Психолог рассказала, как побороть желание уволиться после отпуска

29 июня 2026, 18:24

Психолог Сулим: при желании уволиться после отпуска необходимо отключить эмоции

Фото: iStock/grinvalds

В случае возникновения желания уволиться после отпуска не стоит принимать быстрых решений, для начала необходимо отключить эмоции и взвесить все за и против. Такой совет дала психолог Софья Сулим.





По ее словам, стоит выписать на бумагу факты, которые не устраивают на нынешнем месте работы, и рационально обдумать предстоящие материальные проблемы, а также трудности в реализации в новой компании.





«Это очень работающий способ, человек начинает понимать, что он делает и зачем. За время отдыха человек полностью перестраивается, поэтому может возникнуть желание уволиться. После отпуска происходит резкий переход от спокойного, расслабленного режима к трудовым будням. Это влияет на психику», — отметила Сулим в разговоре с изданием «Абзац».