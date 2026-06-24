«Заложник болезни»: Психолог объяснила опасность биполярного расстройства Славы Копейкина

24 июня 2026, 17:24

Психолог Сальникова: биполярное расстройство Копейкина будет уничтожать психику

Слава Копейкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

28-летний актер Слава Копейкин признан негодным к прохождению военной службы. Известно, что у него диагностировано биполярное аффективное расстройство личности — маниакально-депрессивный синдром. Отмечается, что признаки хронического психического заболевания проявлялись у знаменитости еще в подростковом возрасте. После поступления в ГИТИС актер играл в театре имени Ермоловой, снимался в сериалах и злоупотреблял алкоголем, впоследствии начал принимать запрещенные вещества. Несмотря на зависимость, Копейкин окончил институт с красным дипломом. Однако вскоре его нервная система ухудшилась, и он обратился к врачам. Актер принимал антидепрессанты, отказался от алкоголя и запрещенных веществ, проходил процедуру кодирования. Его состояние улучшилось, но затем снова произошел сбой.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в профессиональной среде творческих людей часто восхищает их способность «отключать голову» и жить эмоцией, поэтому биполярное расстройство Копейкинак может идти на пользу его карьере. Однако эта черта имеет и обратную сторону.





«Биполярное расстройство характеризуется очень резкими скачками, переменчивыми настроениями — причем не только в плане настроения, но и в плане целей, позиции, кардинальной смены мнений и понимания ситуации. Это жизнь на грани, и многие режиссеры считают такое даром. В моменты эмоциональных пиков актер способен выдать такую глубину чувств, которая недоступна человеку со стабильным фоном», — сказала эксперт.

«Но эйфория обманчива. Биполярное расстройство — это не бесконечный источник вдохновения, а тяжелое аффективное состояние, которое требует жесткого контроля. Когда все хорошо — человек на грани идеала, но когда все плохо — он тоже на крайней точке, когда хочется сделать необдуманный поступок. Опираться на одну лишь эмоциональную ранимость в профессии нельзя. Это истощает психику и приводит к деструкции. Спасение — в возвращении рациональности», — отметила Сальникова.

«В обычной, хорошей ситуации — это медикаментозное лечение и помощь психолога на регулярной профилактической основе. Это помогает привнести рациональность мыслям и не скатываться в пограничные состояния. Чтобы быть в ремиссии и работоспособным, нужно постоянно придерживаться этого. Откаты все равно будут, но не такие резкие. Все психотропные вещества, алкоголь и табак дают большой эффект на психику. На здоровую тоже, а на психику, подверженную резким колебаниям — тем более. Человек с БАР должен это очень четко понимать и соблюдать жесткую дисциплину», — резюмировала собеседница.