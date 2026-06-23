Психолог объяснила, как справиться с флэшбэком

23 июня 2026, 08:32

Психолог Клименко: при флэшбэке важно заземлиться

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Психолог Екатерина Клименко рассказала, как действовать при флэшбэке. По ее словам, травма может внезапно вернуть человека в болезненный эпизод, если срабатывает триггер.





В такой момент важно напомнить себе, что опасность уже позади, и назвать вслух место, дату, свои чувства и телесные реакции. Быстро прийти в себя помогают холодная вода, кубик льда, кислая конфета или резкий хлопок в ладоши. В беседе с «Газетой.Ru» специалист добавила, что еще одна важная мера — следить за режимом сна.



Ночной режим — это не просто «ложиться пораньше». Это устойчивый ритм, по которому человек засыпает, спит, просыпается и бодрствует изо дня в день. От него зависят энергия, настроение, концентрация, иммунитет, обмен веществ и даже аппетит. Полноценный и регулярный сон помогает:



