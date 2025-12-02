«Дофаминовый крючок»: Психолог объяснила, почему соцсети сравнивают с наркотиками и чем это опасно

02 декабря 2025, 16:53

Психолог Кардиакос: соцсети сравнивают с наркотиками из-за получаемого дофамина

Фото: iStock/Thx4Stock

В современном лексиконе психологов и врачей все чаще звучат тревожные термины: «цифровая зависимость», «дофаминовое голодание», «скроллинг как наркотик». Казалось бы, что может быть общего между запрещенными веществами и безобидным листанием ленты в телефоне? Оказывается, общее есть — и оно кроется в самой работе нашего мозга.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, что в основе и химической, и поведенческой зависимости лежит одна и та же система вознаграждения в мозге, которая работает на нейромедиаторе — дофамине.





«Это не про удовольствие в чистом виде, а про ожидание награды и подкрепление желаемого поведения. Когда человек листает короткие яркие видео (Reels, Shorts, TikTok), он, по сути, играет в дофаминовую рулетку. Следующий ролик может вызвать всплеск смеха, умиления или удивления. Этот непредсказуемый результат заставляет нас бесконечно тянуться к телефону, как игрока к игровому автомату», — объяснила эксперт.

Толерантность: со временем для получения той же «дозы» удовлетворения нужно все больше контента. Пять минут скроллинга превращаются в час, а один вечер — в постоянный фон жизни.

Синдром отмены: если мы перестаем постоянно листать контент, появляется скука, раздражительность, тревога — словно чего-то жизненно важного не хватает. Это классические симптомы ломки.

Нарушение системы вознаграждения: мозг, привыкший к легким и частым «инъекциям» дофамина из соцсетей, начинает недооценивать простые, но важные радости.

Ослабление концентрации и аналиттического мышления: многое делается за нас, сразу дается решение, а искать самому перестает быть интересным.

«Солнечный день, интересная книга, разговор с близким перестают приносить удовлетворение. Развивается апатия, а за ней — и депрессия. В том числе из-за того, что мы себя начинаем с кем-то сравнивать, и возникает иллюзия норм жизни», — отметила собеседница.