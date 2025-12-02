ВОЗ впервые одобрила инъекции от ожирения
Всемирная организация здравоохранения впервые рекомендовала использовать препараты для снижения веса — в их числе семаглутид, тирзепатид и лираглутид. Назначать их можно взрослым с ИМТ от 30 и выше, но строго в комплексе с диетой и физической активностью.
Как сооьщает Teegram-канал «Кровавая барыня», ВОЗ официально признала ожирение хроническим заболеванием, требующим длительной и системной помощи. Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что инъекции не решают проблему в одиночку, но способны помочь миллионам людей сбросить вес и снизить риски тяжёлых болезней.
По оценкам экспертов, ожирением страдают свыше миллиарда человек, а к 2030 году число больных может достигнуть двух миллиардов. Препараты действуют, имитируя гормон сытости и помогая контролировать уровень сахара в крови. Однако доступность остаётся низкой: к 2030 году лекарства смогут получить менее 10% нуждающихся.
Пока рекомендации касаются только взрослых — беременным препараты противопоказаны. ВОЗ готовит отдельные критерии для лечения детей и подростков. В Великобритании, где Wegovy разрешён давно, лекарство всё ещё трудно получить: по данным на август 2025 года, его выдают лишь в 8 из 42 регионов.
