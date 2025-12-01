«Меньше стрессовать»: психолог Виктория Дмитриева рассказала об экстремальном похудении

01 декабря 2025, 17:11

Психолог Виктория Дмитриева похудела на 46 кг

Виктория Дмитриева (Фото: Instagram* / @vikadmitrieva)

Психолог Виктория Дмитриева, известная зрителям по участию в шоу «Новый день», откровенно рассказала о собственном трансформационном опыте похудения. Об этом сообщает Lady Mail.





За два года ей удалось сбросить 46 килограммов — но, по признанию Виктории, внешние изменения стали лишь следствием глубоких перемен в образе жизни и мышлении. В интервью она подчеркнула: в основе её результата лежит не жёсткая диета, а пересмотр жизненных приоритетов.



По словам Дмитриевой, первым шагом стало восстановление баланса между работой и личной жизнью. Она стала меньше перегружать себя в профессиональном плане и уделять больше времени себе, семье и отдыху.





«Стала меньше работать, больше времени уделять себе и своей семье, нашему совместному отдыху, путешествиям и прогулкам. Стала следить, что и когда я ем, контролировать свой эмоциональный фон, меньше стрессовать», — поделилась психолог.