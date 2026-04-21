Эксперт по ЖКХ рассказала об онлайн-взыскании долгов, «забытых» миллиардах и скрытых переплатах

21 апреля 2026, 13:48

Эксперт по ЖКХ Юнисова: УК не могут удалить долги из базы

В Госдуме и Минстрое заговорили о двух болезненных точках ЖКХ одновременно: слишком долгом взыскании долгов и слишком непрозрачных начислениях. Пока в 19 регионах России до 30 июня проходит эксперимент по автоматизированному взысканию через суды, эксперты предупреждают: ускорение процедуры не решит главной причины неплатежей.





Сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему суды раньше годами не могли найти должника, откуда в статистике «мертвые» 1,5 трлн рублей и что на самом деле возмущает добросовестных плательщиков.





«Сегодня, чтобы взыскать долг за квартиру, управляющей компании (УК) нужно знать не только адрес недвижимости, но и место постоянной регистрации должника — а они могут находиться в разных концах страны», — объяснила эксперт.

«Процедура до вынесения судебного приказа порой была неподъёмна для управляющей организации. Система ГИС ЖКХ теперь автоматически подтягивает паспортные данные, СНИЛС и место регистрации должника. Взаимодействие между поставщиком услуг и судебной системой становится электронным», — констатировала эксперт.

«Официальная статистика пугает: на 1 января долги населения за ЖКХ достигли внушительной суммы. Но значительная часть этих денег — "фантом". В этой сумме есть задолженность на сегодняшний день безнадёжная по взысканию. Проблема в том, что УК не могут удалить старые долги из базы, даже если взыскать их уже невозможно. Судебные приставы возвращают исполнительный лист, а запись остаётся. Задолженность сформирована, в базе данных она есть, но реализовать эту задолженность или исключить эту запись ввиду её безнадёжности поставщик услуг не может», — резюмировала Юнисова.