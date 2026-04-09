Жителям Подмосковья стало доступно приложение для решения вопросов ЖКХ

09 апреля 2026, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Жителям Московской области для решения вопросов ЖКХ стало доступно приложение «Госуслуги.Дом». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В регионе активно внедряют цифровые инструменты для повышения качества обслуживания жителей. Один из последних сервисов – «Госуслуги.Дом». Он позволяет полностью перевести взаимодействие с управляющими и ресурсоснабжающими организациями в электронный формат.

«Это приложение – удобный для жителей региона способ решать все коммунальные вопросы в одном окне. Теперь не нужно хранить бумажные квитанции и напоминать себе о сроках поверки счётчиков. Вся информация о доме, начислениях и плановых работах – всегда под рукой, в смартфоне», – отметили в ведомстве.