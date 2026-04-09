Жителям Подмосковья стало доступно приложение для решения вопросов ЖКХ
Жителям Московской области для решения вопросов ЖКХ стало доступно приложение «Госуслуги.Дом». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В регионе активно внедряют цифровые инструменты для повышения качества обслуживания жителей. Один из последних сервисов – «Госуслуги.Дом». Он позволяет полностью перевести взаимодействие с управляющими и ресурсоснабжающими организациями в электронный формат.
«Это приложение – удобный для жителей региона способ решать все коммунальные вопросы в одном окне. Теперь не нужно хранить бумажные квитанции и напоминать себе о сроках поверки счётчиков. Вся информация о доме, начислениях и плановых работах – всегда под рукой, в смартфоне», – отметили в ведомстве.С помощью приложения можно оплачивать счета за ЖКУ без комиссий; отправлять заявки и обращения в управляющую компанию; общаться с соседями; отслеживать график капремонта и отчётность управляющих организаций; заказывать поверку счётчиков воды; участвовать в общих собраниях собственников онлайн.
Чтобы подключиться к сервису, нужно скачать «Госуслуги.Дом» на смартфон: Google Play; App Store; RuStore; AppGallery. Далее необходимо войти через учётную запись госуслуг.