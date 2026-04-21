В Подмосковье подали более 8 000 онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ
Свыше восьми тысяч заявлений на оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Субсидия предоставляется жителям региона, у которых расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи.
«Размер субсидии зависит от площади жилого помещения и количества зарегистрированных там людей», — отмечается в сообщении.Опция «Субсидия на оплату коммунальных услуг» размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Ответ на заявку должен прийти в личный кабинет в течение десяти рабочих дней.