Долго не знал о рождении сына и много курил: как жил и почему умер автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Ярослав Евдокимов (Фото: РИА Новости/Евгений Коктыш)

Народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист России, автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов скончался в возрасте 78 лет. О смерти сообщила вдова артиста в соцсетях. Чем запомнился Евдокимов и что стало причиной его ухода, расскажет «Радио 1».



Биография Ярослава Евдокимова


Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно на Украине. В молодости он переехал в Днепропетровск и устроился на работу на шинный завод. Там же он начал выступать в ресторане, где и открыл для себя мир музыки. После знакомства со своей второй женой он перебрался в Белоруссию, где и обрел широкую известность. Именно там прошли многие важные этапы его жизни и профессионального становления как артиста.

Карьера Ярослава Евдокимова


В 1975 году Евдокимов успешно прошел прослушивание в белорусской филармонии, несмотря на отсутствие музыкального образования. Ярослава приняли солистом-вокалистом. Впоследствии он окончил Минское музыкальное училище имени Глинки. Параллельно с учебой он выступал с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа, а затем стал солистом Гостелерадио БССР. В 1980 году он участвовал в правительственном концерте, где присутствовал первый секретарь ЦК компартии Беларуси Петр Машеров. Ярослав исполнил песню «Поле памяти».

В 1987 году Евдокимов был удостоен звания народного артиста Беларуси, а в 2006 году стал заслуженным артистом России. Среди его известных песен — «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

Личная жизнь Ярослава Евдокимова


Первой женой певца была Нина, но их брак просуществовал менее месяца. О родившемся в 1970 году сыне Алексее певец узнал много лет спустя. От второй жены Аллы артист воспитал дочь Галину. Экономист Ирина Крапивницкая стала его третьей супругой. Вместе они с 1990 года, а узаконили отношения в 2018-м.

Причина смерти Ярослава Евдокимова

Причиной смерти Евдокимова стала онкология. Он долгое время болел раком легких. Болезнь дала метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад Ярослава Александровича прооперировали.

Исполнитель «Фантазёра» скончался в Минске. Артист долгое время соблюдал диету и был в хорошей физической форме, отказался от алкоголя. Но много курил — это негативно сказывалось на его здоровье и голосе.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написала супруга пеца в личном блоге.

Родные Евдокимова пока не решили, где он будет захоронен.
Екатерина Коршунова

