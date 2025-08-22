Долго не знал о рождении сына и много курил: как жил и почему умер автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист России, автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов скончался в возрасте 78 лет. О смерти сообщила вдова артиста в соцсетях. Чем запомнился Евдокимов и что стало причиной его ухода, расскажет «Радио 1».
Биография Ярослава Евдокимова
Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно на Украине. В молодости он переехал в Днепропетровск и устроился на работу на шинный завод. Там же он начал выступать в ресторане, где и открыл для себя мир музыки. После знакомства со своей второй женой он перебрался в Белоруссию, где и обрел широкую известность. Именно там прошли многие важные этапы его жизни и профессионального становления как артиста.
Карьера Ярослава Евдокимова
В 1975 году Евдокимов успешно прошел прослушивание в белорусской филармонии, несмотря на отсутствие музыкального образования. Ярослава приняли солистом-вокалистом. Впоследствии он окончил Минское музыкальное училище имени Глинки. Параллельно с учебой он выступал с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа, а затем стал солистом Гостелерадио БССР. В 1980 году он участвовал в правительственном концерте, где присутствовал первый секретарь ЦК компартии Беларуси Петр Машеров. Ярослав исполнил песню «Поле памяти».
В 1987 году Евдокимов был удостоен звания народного артиста Беларуси, а в 2006 году стал заслуженным артистом России. Среди его известных песен — «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».
Личная жизнь Ярослава Евдокимова
Первой женой певца была Нина, но их брак просуществовал менее месяца. О родившемся в 1970 году сыне Алексее певец узнал много лет спустя. От второй жены Аллы артист воспитал дочь Галину. Экономист Ирина Крапивницкая стала его третьей супругой. Вместе они с 1990 года, а узаконили отношения в 2018-м.
Причина смерти Ярослава ЕвдокимоваПричиной смерти Евдокимова стала онкология. Он долгое время болел раком легких. Болезнь дала метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад Ярослава Александровича прооперировали.
Исполнитель «Фантазёра» скончался в Минске. Артист долгое время соблюдал диету и был в хорошей физической форме, отказался от алкоголя. Но много курил — это негативно сказывалось на его здоровье и голосе.
«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написала супруга пеца в личном блоге.
Родные Евдокимова пока не решили, где он будет захоронен.