В США на 89-м году жизни скончался «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо
В США на 89-м году жизни скончался знаменитый судья Фрэнк Каприо. Он получил широкую известность благодаря своему человечному подходу к ведению судебных процессов. Об этом сообщает The Guardian.
Каприо почти 40 лет проработал в суде города Провиденс штата Род-Айленд. За это время он стал для многих американцев символом сострадательного правосудия и получил прозвище «самого милого судьи в мире».
Судебные заседания Каприо, где сделан акцент на понимании и справедливости вместо наказания, собирали миллионы просмотров в социальных сетях. Некоторые ролики «побивали» цифру в один миллиард.
«Судья Каприо не только хорошо служил обществу, но и поддерживал с ним близкую связь. Люди не могли не откликнуться на такую теплоту. Он был не просто юристом — он был символом сочувствия в суде. Судья Каприо показывал нам, чего можно достичь, когда справедливость сочетается с гуманностью», — говорил об умершем губернатор Род-Айленда.Судья ушел в отставку в 2023 году. Он скончался после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Социальные аккаунты, связанные с погибшим, сообщили о его «мирной кончине».