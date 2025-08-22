В США на 89-м году жизни скончался «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

22 августа 2025, 00:02

Фото: iStock/izzzy71

В США на 89-м году жизни скончался знаменитый судья Фрэнк Каприо. Он получил широкую известность благодаря своему человечному подходу к ведению судебных процессов. Об этом сообщает The Guardian.





Каприо почти 40 лет проработал в суде города Провиденс штата Род-Айленд. За это время он стал для многих американцев символом сострадательного правосудия и получил прозвище «самого милого судьи в мире».



Судебные заседания Каприо, где сделан акцент на понимании и справедливости вместо наказания, собирали миллионы просмотров в социальных сетях. Некоторые ролики «побивали» цифру в один миллиард.





«Судья Каприо не только хорошо служил обществу, но и поддерживал с ним близкую связь. Люди не могли не откликнуться на такую теплоту. Он был не просто юристом — он был символом сочувствия в суде. Судья Каприо показывал нам, чего можно достичь, когда справедливость сочетается с гуманностью», — говорил об умершем губернатор Род-Айленда.