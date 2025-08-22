Автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов скончался от рака
Автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни от рака. Об этом рассказала супруга артиста Ирина Крапивницкая..
В своей беседе с MSK1 жена Евдокимова отметила, что у артиста осталась одна недописанная песня. В ближайшее время он планировал ее закончить.
«Жил ради сцены, ради зрителей. Он их очень уважал и любил. Все слова, которые писали люди в соцсетях, очень его поддерживали», — сказала Ирина.
Ранее стало известно о смерти автора песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Артисту было 78 лет. Как оказалось, в последнее время он путешествовал по итальянским городам.