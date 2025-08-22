Татьяна Буланова сообщила о тяжёлой утрате в семье

22 августа 2025, 13:59

Татьяна Буланова рассказала о смерти отца своего супруга Валерия Руднева

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова поделилась с корреспондентом Super горькой новостью — скончался её свёкор, отец Валерия Руднева, с которым у певицы были близкие и тёплые отношения. Эта потеря стала серьёзным ударом для всей семьи.







«У меня свёкор умер», — сообщила Татьяна.