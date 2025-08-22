Татьяна Буланова сообщила о тяжёлой утрате в семье
Татьяна Буланова рассказала о смерти отца своего супруга Валерия Руднева
Татьяна Буланова поделилась с корреспондентом Super горькой новостью — скончался её свёкор, отец Валерия Руднева, с которым у певицы были близкие и тёплые отношения. Эта потеря стала серьёзным ударом для всей семьи.
«У меня свёкор умер», — сообщила Татьяна.Артистка не раз говорила в интервью, что с первых дней её приняли в семье супруга. Она с благодарностью отзывалась о заботе и внимании, которые получала от родителей Валерия. Эти отношения особенно дороги Булановой, ведь её собственный отец ушёл из жизни в 1998 году, а мать она потеряла в 2017-м. Пережить эти утраты ей было крайне непросто.
Татьяна также подчёркивала, что в её семье царит атмосфера любви и взаимопонимания, а родные мужа всегда оказывали поддержку в трудные моменты.