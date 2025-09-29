«Долгоиграющий антициклон»: Синоптик рассказал о погоде в ближайшее время

29 сентября 2025, 13:33

Синоптик Шувалов: в ближайшее время в Москве и области дождей не будет

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

Сентябрь подходит к концу, и жители Москвы и Подмосковья уже достали теплые вещи.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшие дни ожидается высокое атмосферное давление, которое продержится практически до конца недели.





«Это означает, что у нас антициклон, то есть нет места для дождей, сухая погода и заморозки будут», — сказал он.

«Дневная температура будет приятнее — около +10 градусов. То есть в начале октября мы продолжим ту погоду, которая утвердилась сейчас. Антициклон долгоиграющий, он надолго обосновался, так что на неделю синоптики могут следить только за отдельными гранями этого погодного процесса. Но дождей не ждем», — объяснил Шувалов.