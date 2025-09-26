Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных

26 сентября 2025, 10:30

Синоптик Шувалов: москвичей ожидают прохладные выходные

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В Москве и Подмосковье ожидаются прохладные выходные с дождями и ветром. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По прогнозу синоптика, на выходных в столичном регионе будет облачная погода с небольшими дождями.





«Скорее, это будет в субботу, нежели в воскресенье. Ожидается прохлада: ночные температуры воздуха будут достигать 2–7 °С тепла, а дневные — около 10 °С, но не выше. Этот холод пришел всерьез и надолго», — отметил Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

«В субботу ночью ожидается +6...+11 °С, в дневное температура воздуха поднимется до +22...+27 °С, местами будет от +16 до +21 °С. Жара сохранится также и в воскресенье, 28 сентября», — говорится в материале.