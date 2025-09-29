Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе
Синоптик Позднякова: дневная температура в Москве на неделе не превысит 13 °С
В течение текущей недели дневная температура в Москве и Подмосковье не превысит 13 °С, а к выходным будет более облачно. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Дневная температура на текущей неделе будет держаться в районе +10 °С, осадков не ожидается. Однако в субботу может пройти дождь.
«Погода будет в конце недели уже более облачная, и поэтому ночи станут чуть теплее, при обладающей температуре уже +2…+7 °С. Дневная температура за счет того, что произойдет смена воздушного потока, будет в пределах где-то +8…+13 °С. Погода будет помягче, потому что северо-восточный ветер всегда приносит ощущение озноба», — рассказала Позднякова «Известиям».
По её словам, в предстоящие ночные часы температура в столичном регионе может понизиться -1...+4 °С.
Тем временем в Кузбассе на этой неделе ожидается -10 °С. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.
«30 сентября ночью по области -4…-9 °С, местами -3…+2 °С, днём местами потеплеет до +12 °С. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами изморозь. 1 октября, в среду, в ночное время на территории региона ожидается -5…-10 °С, местами -4…+1 °С, днем +3…+8 °С, местами до +13 °С», — говорится в материале.
При этом осадки в виде дождя могут пройти в регионе в четверг, 2 октября.