Снег покрыл примерно одну пятую территории России, сообщил Вильфанд

Фото: iStock/Germanovich

Снежный покров зафиксирован примерно на 15–20% территории России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



В группу заснеженных регионов входят северная часть Сибирского федерального округа, Таймыр и Туруханский край, а также север Дальнего Востока.

Ранее синоптик Александр Шувалов из прогностического центра «Метео» сообщил, что первый снег в Москве возможно появится не ранее середины октября.

В тоже время ведущий синоптик «Метео-ТВ» Александр Ильин предупреждает, что в начале октября в столице ожидается короткое бабье лето.

Елизавета Теодорович

