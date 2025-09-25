Снег покрыл примерно одну пятую территории России, сообщил Вильфанд
Снежный покров зафиксирован примерно на 15–20% территории России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В группу заснеженных регионов входят северная часть Сибирского федерального округа, Таймыр и Туруханский край, а также север Дальнего Востока.
Ранее синоптик Александр Шувалов из прогностического центра «Метео» сообщил, что первый снег в Москве возможно появится не ранее середины октября.
В тоже время ведущий синоптик «Метео-ТВ» Александр Ильин предупреждает, что в начале октября в столице ожидается короткое бабье лето.
