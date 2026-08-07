«Долговые ямы и депрессия»: Психолог обозначил актуальную проблему среди подростков, о которой мало говорят

07 августа 2026, 11:34

Психолог Шамсутдинов: лудомания среди подростков приводит к долговым ямам

Фото: iStock/humonia

Детская лудомания — это проблема, которая становится всё более актуальной в нашем обществе. Подростки, находясь на этапе формирования своей идентичности и в поисках удовольствия, легко поддаются влиянию азартных игр.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что всё начинается с безобидного увлечения.





«Друзья, которые уже играют, могут рассказывать о своих "выигрышах" и "приключениях", создавая иллюзию легких денег и успеха. Подросток, желая быть частью компании, начинает играть, и вскоре у него возникает азарт. Первые выигрыши вызывают эйфорию, а проигрыши — желание вернуть утраченное. И вот он уже не просто игрок, а зависимый человек, который готов тратить последние деньги», — сказал он.

«Подростки находят способы обойти контроль: берут кредиты, используют родительские карты или даже начинают зарабатывать на стороне, чтобы продолжать играть. Это приводит к долговым ямам и финансовым проблемам всей семьи. Но опасность лудомании заключается не только в финансовых потерях. Азартные игры подрывают психическое здоровье: появляется тревожность, депрессия, социальная изоляция», — добавил психолог.