Психолог объяснила, что цвет автомобиля говорит о предпочтениях владельца

07 августа 2026, 08:19

Машины яркого цвета выбирают люди, которые никому ничего не пытаются доказать

Фото: iStock/romaset

Кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала, что выбор оттенка для автомобиля часто связан с ценностями человека, его настроением и желанием чувствовать себя определенным образом за рулем. При этом делать выводы о характере владельца только по цвету кузова нельзя.





В беседе с «Лентой.ру» специалист отметила, что на решение влияют и практические причины: ассортимент у дилера, цена машины, наличие нужной комплектации и перспективы перепродажи. Однако при широком выборе предпочтение в пользу конкретного оттенка редко оказывается случайным.



Белые автомобили, по словам Ликуновой, обычно привлекают людей, ценящих аккуратность, спокойствие и сдержанную элегантность. Черный цвет создает ощущение статуса, надежности и контроля, поэтому его часто выбирают покупатели представительских моделей.



Серебристые и серые машины предпочитают водители, для которых важны удобство и рациональный подход. Синий оттенок ассоциируется с доверием и стремлением сохранить индивидуальность, не нарушая привычных рамок.



Красный, желтый, оранжевый, ярко-зеленый и редкие дизайнерские цвета чаще встречаются у спортивных и премиальных автомобилей. Психолог связала красный с энергией, желтый — с открытостью новому, а оранжевый — с эмоциональностью и удовольствием от жизни.





«Яркие автомобили нередко выбирают люди, которые уже никому ничего не пытаются доказать», — подчеркнула Ликунова.