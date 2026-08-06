Россиянам назвали главное действие при борьбе с алкогольной зависимостью

06 августа 2026, 10:14

Психолог Шамсутдинов: чтобы бросить пить, нужно признать проблему

Фото: iStock/art159

Алкогольная зависимость является одной из самых распространенных в мире. Главная опасность в том, что многие люди не осознают серьезности проблемы и постоянно находят себе отговорки в виде праздничных поводов.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» назвал главное действие при борьбе с алкогольной зависимостью.





«Для того, чтобы бросить пить, нужно понимать последствия того, к чему ты шел при употреблении алкоголя. Очень важно стать для себя определенным героем и признать, что есть проблемы, которые нужно решать», – сказал он.

«Алкоголизм – это серьезная проблема, требующая внимания и лечения. Это нужно признать. Если вы или кто-то из ваших близких оказался в подобной ситуации, то нужно обратиться за помощью к специалистам», – отметил Шамсутдинов.