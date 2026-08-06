Россиянам назвали главное действие при борьбе с алкогольной зависимостью
Психолог Шамсутдинов: чтобы бросить пить, нужно признать проблему
Алкогольная зависимость является одной из самых распространенных в мире. Главная опасность в том, что многие люди не осознают серьезности проблемы и постоянно находят себе отговорки в виде праздничных поводов.
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» назвал главное действие при борьбе с алкогольной зависимостью.
«Для того, чтобы бросить пить, нужно понимать последствия того, к чему ты шел при употреблении алкоголя. Очень важно стать для себя определенным героем и признать, что есть проблемы, которые нужно решать», – сказал он.По словам эксперта, употребление алкоголя может привести к множеству проблем: от временной потери контроля над поведением до долгосрочных заболеваний печени и психических расстройств.
«Алкоголизм – это серьезная проблема, требующая внимания и лечения. Это нужно признать. Если вы или кто-то из ваших близких оказался в подобной ситуации, то нужно обратиться за помощью к специалистам», – отметил Шамсутдинов.