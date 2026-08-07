Подросток нашел на пляже «рыбу-вампира»
В Аргентине подросток спас редкую миногу Geotria macrostoma, которую нашел на пляже. Об этом сообщает издание Jam Press.
15-летний Диего Себастьян Альфонсо снял угреобразную рыбу на видео, а затем отнес ее на глубину. За это специалисты из Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET) и Лимнологического института имени Рауля Рингелета вручили ему диплом, книгу о местных рыбах и сертификат на покупку снастей.
Миногу иногда называют «рыбой-вампиром». У нее нет челюстей, но есть воронкообразный рот с зубами и похожий на поршень язык, с помощью которого она пьет кровь. Ученые предположили, что рыба попала в воды Аргентины, присосавшись к киту или другому крупному животному. Взрослые особи достигают 40–60 сантиметров в длину.
Сотрудники CONICET отметили, что миног редко видят на мелководье, поэтому находка подростка стала исключительной.
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