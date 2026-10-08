«Истерит и раздражается»: Психолог рассказала, до скольки лет детям необходим дневной сон

08 октября 2026, 13:28

Психолог Матвеева: дневной сон подходит не всем детям

Фото: iStock/dragana991

После 4 лет многие дети перестают засыпать днём — но в детском саду тихий час никто не отменял. Что делать родителям: настаивать на сне через силу, просить воспитателя о «тихом часе без сна» или пересматривать режим дня?





Психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева в беседе с «Радио 1» заявила, что в этом вопросе не стоит ориентироваться только на возраст.





«Нет даты, после которой дневной сон ребенку автоматически становится не нужен. Потребность во сне всегда индивидуальна. Один ребёнок без дневного сна к вечеру плачет и раздражается, другой спокойно выдерживает день и хорошо засыпает. Смотреть нужно на самочувствие и на поведение ночью», — объяснила она.

«Когда после дневного сна в 10 вечера ребенок бодр и готов играть — это не нормально. Чтобы заснуть, детям нужно накопить достаточное давление сна. Если значительную часть своей потребности во сне он реализовал днем, то к привычным 9 вечера он может просто не хотеть спать», — предупредила психолог.