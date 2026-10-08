«Истерит и раздражается»: Психолог рассказала, до скольки лет детям необходим дневной сон
Психолог Матвеева: дневной сон подходит не всем детям
После 4 лет многие дети перестают засыпать днём — но в детском саду тихий час никто не отменял. Что делать родителям: настаивать на сне через силу, просить воспитателя о «тихом часе без сна» или пересматривать режим дня?
Психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева в беседе с «Радио 1» заявила, что в этом вопросе не стоит ориентироваться только на возраст.
«Нет даты, после которой дневной сон ребенку автоматически становится не нужен. Потребность во сне всегда индивидуальна. Один ребёнок без дневного сна к вечеру плачет и раздражается, другой спокойно выдерживает день и хорошо засыпает. Смотреть нужно на самочувствие и на поведение ночью», — объяснила она.
Эксперт отметила, что дневной сон необходим, если без него ребёнок перевозбуждается, плачет по мелочам, не дотягивает до укладывания.
«Когда после дневного сна в 10 вечера ребенок бодр и готов играть — это не нормально. Чтобы заснуть, детям нужно накопить достаточное давление сна. Если значительную часть своей потребности во сне он реализовал днем, то к привычным 9 вечера он может просто не хотеть спать», — предупредила психолог.
По словам Матвеевой, оценивать режим ребёнка следует, рассматривая сутки целиком. Необходимо учитывать время утреннего подъёма, период бодрствования до дневного сна, его продолжительность, а также промежуток до отхода ко сну ночью.
«В саду режим общий, и повлиять на дневной сон удаётся не всегда. Тогда можно менять другие части режима: раньше поднимать утром или, если возможно, сокращать дневной сон до 40–60 минут. Нужно понимать, что потребность в дневном отдыхе у детей может быть не каждый день. Главное — наблюдать и корректировать», — резюмировала собеседница.