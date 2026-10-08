Психолог предупредила о скрытой опасности одиночества
Одиночество — это не только социальная или психологическая проблема. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Юлия Кузяева, передает «Лента.ру».
Специалист утверждает, что хроническое одиночество можно сравнить с постоянным стрессом, который влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье. По словам врача, социальная изоляция может быть столь же разрушительной для организма, как регулярное выкуривание пачки сигарет.
Психолог отметила, что проблема может заключаться в том, что люди, которые кажутся социально активными, могут испытывать глубокое чувство одиночества, даже находясь в браке или среди друзей. Это происходит потому, что человек часто путает количество социальных контактов с их качеством.
Чтобы предотвратить одиночество в отношениях, Кузяева рекомендует активно общаться с близкими и получать удовольствие от встреч с ними, а не проводить время в телефоне. Эксперт также подчеркнула важность регулярного проявления внимания к друзьям и семье.
Читайте также: