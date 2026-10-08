Психолог предупредила о скрытой опасности одиночества

08 октября 2026, 18:23

Психолог Кузяева: Одиночество разрушает организм на физиологическом уровне

Фото: iStock/fizkes

Одиночество — это не только социальная или психологическая проблема. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Юлия Кузяева, передает «Лента.ру».