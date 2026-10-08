«Зоны контроля»: Психолог объяснила, как удалёнщику без стресса вернуться в офис
Психолог Денисова-Мельникова: переход с удалёнки в офис требует постепенности
Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, как перейти с удалённой работы на офисную.
В беседе с изданием «Абзац» специалист дала совет заранее вернуться к привычному режиму дня и делать перерывы. Первые две недели психолог предлагает считать периодом адаптации.
«Если есть возможность, стоит заранее вернуть режим: раньше ложиться, вставать в то время, в которое придётся вставать на работу, снова привыкнуть к дороге. Чем меньше резких изменений одновременно, тем легче адаптация. Полезно оставить себе хотя бы небольшие зоны контроля. Например, заранее планировать обед, делать короткие перерывы, выходить на несколько минут на улицу», — объяснила Юлия.Денисова-Мельникова отметила: после привычного удалённого формата даже обычный офисный день сильно утомляет большим количеством контактов. Поэтому в первое время не рекомендуется восстанавливать все социальное общение сразу.