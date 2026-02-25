«Допинать его»: Россиян предупредили о последствиях возможной блокировки Telegram

25 февраля 2026, 18:23

Программист Зыков: признание Telegram экстремистским создаст абсурдную ситуацию

Фото: iStock/Penderev

В Госдуме зазвучали громкие заявления о возможном признании Telegram пособником террористов из-за отказа сотрудничать с ФСБ. Если это произойдет, под удар могут попасть не только злоумышленники, но и миллионы обычных пользователей, включая владельцев бизнес-каналов.





Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Радио 1» объяснил, что угроза вполне реальна, но предлагаемые методы борьбы с платформой бьют мимо цели.





«Технологически способы борьбы с мессенджером не очень эффективны. Нужно что-то более мощное, чтобы его допинать. Экстремизм может стать тем самым шагом, который позволит добить мессенджер так, чтобы им стали пользоваться меньше», — сказал он.

«Просто за то, что ты публикуешь логотип этой платформы или производишь какой-то платёж для покупки внутри, тебя могут признать пособником. Это уму непостижимо», — подчеркнул Зыков.