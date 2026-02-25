В Москве на футбольного фаната составили протоколы за фото полуголых мужчин в ВК
В Москве на 32-летнего футбольного фаната составили 20 административных протоколов за публикации и сохранённые материалы в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Проверку страницы мужчины провели сотрудники центра «Э». Поводом стали изображения с татуировками, которые, по версии правоохранителей, содержали нацистскую и экстремистскую символику.
Речь идёт о фотографиях с экстремистскими изображениями, размещённых на разных участках телах людей. Большинство снимков были сохранены до 2020 года. Кроме того, в числе материалов фигурировала видеозапись с запрещенными лозунгами. Комиссия признала размещённые изображения и видео экстремистскими.
Никита Д. явился в суд и признал вину. Нагатинский районный суд Москвы назначил ему 20 административных штрафов по статье о публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики. Санкция предусматривает штраф от одной до двух тысяч рублей по каждому эпизоду.
