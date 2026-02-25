В Москве на футбольного фаната составили протоколы за фото полуголых мужчин в ВК

25 февраля 2026, 13:02

Фото: iStock/utah778

В Москве на 32-летнего футбольного фаната составили 20 административных протоколов за публикации и сохранённые материалы в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».