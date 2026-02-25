Мессенджер Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

25 февраля 2026, 13:07

Фото: iStock/Penderev

Таганский суд Москвы оштрафовал на семь миллионов рублей мессенджер Telegram за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.





По данным агентства, причиной стал отказ Telegram удалить информацию об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях*.

«Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере семи миллионов рублей», — огласила решение судья.