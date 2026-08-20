«Дорого, грубо и повседневно»: Стилист назвала ткани и фактуры, популярные в 2026 году

20 августа 2026, 15:16

Стилист Скороходова: в 2026 году популярны бархат, блестящий сатин и кружева

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Гладкие поверхности и стерильные линии больше не вызывают прежнего восторга. После нескольких лет визуального «детокса» мода делает резкий разворот в сторону роскошной тактильности. В новом сезоне дизайнеры призывают не просто смотреть на одежду, а трогать, рассматривать и чувствовать текстуру.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что тренд на фактурные материалы стал самым громким заявлением этого года. То, что раньше считалось уделом исключительно вечерних выходов, теперь уверенно завоевывает место в гардеробе на каждый день.





«Среди тканей, которые считаются главным хитом сезона, я бы отметила фактурные материалы, например, бархат, жаккарда — что-то объемное, с красивой фактурой, броское, привлекающее внимание», — сказала она.

«Из, например, того же бархата делают жакеты, юбки, брюки, даже обувь. Эпоха уютного минимализма и "тихой роскоши", длившаяся последние несколько лет, начала утомлять своей предсказуемостью. Зрителю и покупателю вновь захотелось эмоций, которые способна подарить сложная текстура. И это часть глобального тренда на тактильность. То есть после нескольких лет гладкого минимализма снова хочется материалов, которые интересно рассматривать и трогать», — пояснила Анна Скороходова.

«Главная опасность таких материалов — риск выглядеть слишком пафосно или старообразно. Чтобы этого избежать, нужно уметь миксовать: например, с джинсами, футболками, свитерами. Контраст между дорогой фактурой и грубой повседневностью — формула современного стиля», — резюмировала стилист.