«Дорогой сахар»: Диетолог раскрыла неожиданную правду о любимом сладком лакомстве

15 августа 2025, 17:31

Диетолог Дианова: мед не обладает никакими целебными свойствами

Фото: istockphoto/ValentynVolkov

Мед — излюбленное лакомство в истории человечества. Мы используем его в качестве альтернативы сахару, уповаем на лечебные свойства в сезон простуд и ищем на полках магазинов и фермерских лавочек.





Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что мед — это дорогой сахар.





«Это очень приближенно и грубо, мы сравниваем по калорийности и количеству углеводов. Однако в ротовой полости действие сахара и меда разное», — сказала она.

«В каждой семье есть свои ритуалы, например, чай с молоком и медом, просто молоко с медом, чтобы успокоиться. И есть ощущение, что он так работает, но по факту это рафинированный сахар, и задача у него — давать сладость и все», — объяснила диетолог.

«ВОЗ рекомендует 25−50 грамм меда, если не превышать норму, то все будет в порядке», — заключила специалист.