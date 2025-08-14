Врач предупредила об опасности поедания ягод с куста

14 августа 2025, 17:11

Гастроэнтеролог Кашух: ягоды с куста есть нельзя

Фото: iStock/Eike Leppert

На кустах, которые растут в лесу или на огороде, могут быть микроскопические яйца гельминтов, вирусы или бактерии, поэтому ягоды с них есть нельзя. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





Нельзя исключать, что ягоды могли быть загрязнены выбросами от близлежащих предприятий или пестицидами. Эксперт подчеркнула, что все ягоды с куста необходимо промывать проточной водой перед употреблением.





«У многих съедобных ягод есть двойники, которые вполне успешно маскируются под знакомые формы и цвета. Например, молодые побеги ядовитого вороньего глаза можно принять за голубику или чернику, волчье лыко — за красную смородину, а белоплодную бузину — за черноплодную», — предупредила Кашух в разговоре с RT.

«По содержанию сахара мед ничем не отличается от сахарного сиропа. Поэтому людям с инсулинорезистентностью, диабетом, а также при ожирении употреблять его достаточно опасно», — отметила Соломатина.