Врач предупредила об опасности поедания ягод с куста
Гастроэнтеролог Кашух: ягоды с куста есть нельзя
На кустах, которые растут в лесу или на огороде, могут быть микроскопические яйца гельминтов, вирусы или бактерии, поэтому ягоды с них есть нельзя. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Нельзя исключать, что ягоды могли быть загрязнены выбросами от близлежащих предприятий или пестицидами. Эксперт подчеркнула, что все ягоды с куста необходимо промывать проточной водой перед употреблением.
«У многих съедобных ягод есть двойники, которые вполне успешно маскируются под знакомые формы и цвета. Например, молодые побеги ядовитого вороньего глаза можно принять за голубику или чернику, волчье лыко — за красную смородину, а белоплодную бузину — за черноплодную», — предупредила Кашух в разговоре с RT.
По её словам, при употреблении этих ягод могут возникнуть сильная рвота, боли в животе и нарушение сердечного ритма.
