Главный диетолог Подмосковья назвала безопасную норму потребления арбуза

08 августа 2025, 15:57

оригинал Фото: Istock / marketlan

В Подмосковье стартовал сезон арбузов. Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, в чём польза этой бахчевой культуры, какова норма её потребления и кому она противопоказана.





Арбуз на 90% состоит из воды и хорошо утоляет жажду. Содержит совсем немного калорий – на 100 г мякоти всего 30 ккал. Это ценный источник таких полезных веществ, как железо, витамины группы В и фолиевая кислота.



Арбуз – это еще и источник ликопина – антиоксиданта, который нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы старения. Помимо этого, арбуз обладает мочегонным эффектом, способствуя выведению лишней жидкости. Это помогает снизить нагрузку на сердце и сосуды.

«Порция арбуза для взрослого здорового человека составляет 300-400 г мякоти. Употреблять арбуз нужно качестве отдельного перекуса, но не вечером. Переедание может привести к ощущению вздутия, распирания, повышенного газообразования и расстройству пищеварения», – прокомментировала Пичугина.

«Начинать надо с небольшой порции, примерно 50 г, а далее следить за реакцией организма. В 4-6 годам можно увеличить порцию уже до 150 г. Однако перед лучше всё же проконсультироваться с педиатром», – посоветовала специалист.