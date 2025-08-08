Главный диетолог Подмосковья назвала безопасную норму потребления арбуза
В Подмосковье стартовал сезон арбузов. Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, в чём польза этой бахчевой культуры, какова норма её потребления и кому она противопоказана.
Арбуз на 90% состоит из воды и хорошо утоляет жажду. Содержит совсем немного калорий – на 100 г мякоти всего 30 ккал. Это ценный источник таких полезных веществ, как железо, витамины группы В и фолиевая кислота.
Арбуз – это еще и источник ликопина – антиоксиданта, который нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы старения. Помимо этого, арбуз обладает мочегонным эффектом, способствуя выведению лишней жидкости. Это помогает снизить нагрузку на сердце и сосуды.
«Порция арбуза для взрослого здорового человека составляет 300-400 г мякоти. Употреблять арбуз нужно качестве отдельного перекуса, но не вечером. Переедание может привести к ощущению вздутия, распирания, повышенного газообразования и расстройству пищеварения», – прокомментировала Пичугина.По словам диетолога, детям рекомендуется давать арбуз не ранее трёхлетнего возраста.
«Начинать надо с небольшой порции, примерно 50 г, а далее следить за реакцией организма. В 4-6 годам можно увеличить порцию уже до 150 г. Однако перед лучше всё же проконсультироваться с педиатром», – посоветовала специалист.Она отметила, что сочная ягода полезна людям с болезнями сердечно-сосудистой системы из-за содержания калия и магния, которые улучшают работу нервных и мышечных волокон.
Отказаться от арбузов Пичугина рекомендует в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при мочекаменной болезни, сахарном диабете, а также гестозе – осложнении беременности, сопровождающемся отёками, повышением давления и потерей белка с мочой.
Нельзя приобретать арбузы с трещинами или надрезать их перед покупкой. Дело в том, что микроорганизмы с кожуры проникают в мякоть, где начинают размножаться, что может вызвать пищевое отравление.
Перед употреблением арбуз нужно обязательно тщательно вымыть, а хранить его лучше в холодильнике.